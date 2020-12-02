Уряд України не планує посилювати карантин до кінця року - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допускає, що в грудні не буде необхідності посилювати карантинні заходи через епідемію коронавірусу. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 4 грудня.

"Ми можемо допустити, що впродовж грудня здійснювати посилення карантинних заходів потреби не буде. Далі ми говоритимемо про січень", - сказав Шмигаль, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Уряд не обмежуватиме роботу транспорту

Прем'єр наголосив, що уряд не планує обмежувати роботу громадського транспорту через посилення карантину. "Транспорт працюватиме, і авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при суворішому карантинному обмеженні. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення пандемії", - зазначив Шмигаль.

Пізніше у своєму Telegram-каналі прем'єр написав, що наразі розглядається варіант, що додаткове посилення карантинних заходів відбудеться не раніше початку січня. Він ще раз наголосив, що вони не вплинуть на роботу транспорту і додав, що повний перелік можливих обмежень оприлюднять на засіданні Кабінету Міністрів 9 грудня.

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МОЗ не рекомендуватиме впроваджувати жорсткий карантин до кінця грудня

Раніше цього ж дня глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що МОЗ рекомендує впроваджувати жорсткий карантин на початку наступного року. За його словами, це необхідно, щоб забезпечити роботу медичної системи в пік сезонних захворювань наприкінці січня і в лютому.

"Наразі ми, як Міністерство охорони здоров'я, не рекомендуватимемо впроваджувати жорсткий карантин до кінця грудня, оскільки бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків", - сказав він на брифінгу.

"Можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке наразі на неї є у зв'язку з COVID-19", - додав міністр.

Степанов зазначив, що є дані й закони епідеміології, і всі лікарі розуміють, що наприкінці січня і впродовж лютого очікується пік захворюваності на грип, що також призведе до серйозного навантаження на українську медичну систему.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу офіційно підтвердили 15131 новий випадок зараження коронавірусом, 235 смертей і 13383 випадки одужання.

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