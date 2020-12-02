 Уряд України не планує посилювати карантин до кінця року - Шмигаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уряд України не планує посилювати карантин до кінця року - Шмигаль

Денис Шмигаль припустив, що посилення карантину буде можливим у січні. При цьому воно не передбачатиме припинення руху громадського транспорту.

Уряд України не планує посилювати карантин до кінця року, заявив Денис Шмигаль

Уряд України не планує посилювати карантин до кінця року, заявив Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допускає, що в грудні не буде необхідності посилювати карантинні заходи через епідемію коронавірусу. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 4 грудня.

"Ми можемо допустити, що впродовж грудня здійснювати посилення карантинних заходів потреби не буде. Далі ми говоритимемо про січень", - сказав Шмигаль, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Локдаун в Україні. Чому не можна чекати до зимових свят

Уряд не обмежуватиме роботу транспорту

Прем'єр наголосив, що уряд не планує обмежувати роботу громадського транспорту через посилення карантину. "Транспорт працюватиме, і авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при суворішому карантинному обмеженні. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення пандемії", - зазначив Шмигаль.

Пізніше у своєму Telegram-каналі прем'єр написав, що наразі розглядається варіант, що додаткове посилення карантинних заходів відбудеться не раніше початку січня. Він ще раз наголосив, що вони не вплинуть на роботу транспорту і додав, що повний перелік можливих обмежень оприлюднять на засіданні Кабінету Міністрів 9 грудня.

Читайте також: 40 відсотків українців не готові вакцинуватися від коронавірусу - опитування

МОЗ не рекомендуватиме впроваджувати жорсткий карантин до кінця грудня

Раніше цього ж дня глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що МОЗ рекомендує впроваджувати жорсткий карантин на початку наступного року. За його словами, це необхідно, щоб забезпечити роботу медичної системи в пік сезонних захворювань наприкінці січня і в лютому.

"Наразі ми, як Міністерство охорони здоров'я, не рекомендуватимемо впроваджувати жорсткий карантин до кінця грудня, оскільки бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків", - сказав він на брифінгу.

"Можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке наразі на неї є у зв'язку з COVID-19", - додав міністр.

Степанов зазначив, що є дані й закони епідеміології, і всі лікарі розуміють, що наприкінці січня і впродовж лютого очікується пік захворюваності на грип, що також призведе до серйозного навантаження на українську медичну систему.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу офіційно підтвердили 15131 новий випадок зараження коронавірусом,  235 смертей і 13383 випадки одужання. 

Читайте також: Пандемія і Різдво: чи відкриється різдвяний ярмарок у Львові?

Дивитись відео 03:08

Коронавірус у "червоній зоні": чому лікарі - за локдаун (18.11.2020)

Аудіо й відео до теми

Львівський лікар про "війну" з коронавірусом: "Кожен може стати жертвою" (20.11.2020)  

Також за темою

Ukraine Premierminister Denys Shmygal

Шмигаль: Уряд не продовжує "карантин вихідного дня" 02.12.2020

Кабінет міністрів України не продовжуватиме "карантин вихідного дня". На всій території України діятимуть обмеження "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки до ухвалення урядом інших рішень.

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Локдаун в Україні. Чому не можна чекати до зимових свят 01.12.2020

Що робити з COVID-19? Аваков пропонує повний локдаун, Степанов каже про його непотрібність, а Арахамія заявляє про можливість "інтелектуального" локдауну.

Ukraine Kiew Gesundheitsminister Maksym Stepanov

Степанов обіцяє, що локдаун наступного тижня не запровадять 27.11.2020

За словами очільника МОЗ, уряд розглядає різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому разі про зміни людей попередять за сім-десять днів.

Реклама

Докладно

Frankfurter Friseurteam Freunde

Мовний закон: чи готова сфера послуг до української

З 16 січня 2021 року усі заклади сфери обслуговування в Україні зобов'язані надавати послуги державною мовою.  

Ukraine / Mine / Grubenunglück / Donbass

Туризм у шахті: що буде з українськими шахтарями? (відео)

В одній із шахт Червонограду хочуть зробити туристичний кластер. Але що буде з шахтарями? Репортаж DW з-під землі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  