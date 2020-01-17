Уряд України звільнив Кравцова з посади голови "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України погодив звільнення голови акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Ми сьогодні погодили звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий крок для перезавантаження такої великої державної компанії", - заявив Гончарук у середу, 29 січня, на брифінгу за підсумками засідання Кабміну в Києві, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що буде оголошено новий конкурс на посаду глави державної компанії.

Євген Кравцов своєю чергою повідомив, що формальних причин для його звільнення не було, оскільки компанія виконала майже всі ключові показники ефективності. "Якщо казати моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але, це - рішення акціонера", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов подав у відставку. Він почав працювати в "Укрзалізниці" у 2015 році радником генерального директора, пізніше того ж року увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці". У січні 2019 року Кабінет міністрів України призначив Кравцова головою правління "Укрзалізниці".