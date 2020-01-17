 Уряд України звільнив Кравцова з посади голови ″Укрзалізниці″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Уряд України звільнив Кравцова з посади голови "Укрзалізниці"

Уряд України звільнив Євгена Кравцова з посади голови "Укрзалізниці". Згодом буде оголошено новий конкурс на посаду глави державної компанії.

Парламент України звільнив Євгена Кравцова з посади голови Укрзалізниці

Парламент України звільнив Євгена Кравцова з посади голови "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України погодив звільнення голови акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Ми сьогодні погодили звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий крок для перезавантаження такої великої державної компанії", - заявив Гончарук у середу, 29 січня, на брифінгу за підсумками засідання Кабміну в Києві, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що буде оголошено новий конкурс на посаду глави державної компанії.

Євген Кравцов своєю чергою повідомив, що формальних причин для його звільнення не було, оскільки компанія виконала майже всі ключові показники ефективності. "Якщо казати моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але, це - рішення акціонера", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов подав у відставку. Він почав працювати в "Укрзалізниці" у 2015 році радником генерального директора, пізніше того ж року увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці". У січні 2019 року Кабінет міністрів України призначив Кравцова головою правління "Укрзалізниці". 

Дивитись відео 05:35

Приватизація "Укрзалізниці": як перетворити металобрухт на прибуткові підприємства (22.10.2019)

Аудіо й відео до теми

Приватизація "Укрзалізниці": як перетворити металобрухт на прибуткові підприємства (22.10.2019)  

Також за темою

Ukraine | Oleksiy Honcharuk

Олексій Гончарук написав заяву про відставку 17.01.2020

Після скандалу із "плівками" прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку, "щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента". В Офісі президента її розглядають.

Ukraine Regierung

Уряд України оприлюднив зарплати міністрів, найвища - в Авакова 18.01.2020

Кабінет міністрів України оприлюднив інформацію про зарплати очільників міністерств у 2019 році. Найбільшу зарплату торік отримував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ukraine | Rücktritt Ministerpräsident Alexej Gontscharuk

Угоду з Deutsche Bahn про стратегічне партнерство підпишуть у лютому - Гончарук 24.01.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що угоду про стратегічне партнерство з залізничною компанією Deutsche Bahn підпишуть 5 лютого.

Реклама

Докладно

Керівник Палестинської автономії Махмуд Аббас

Своїм близькосхідним планом Трамп принижує палестинців

План Дональда Трампа з врегулювання на Близькому Сході враховує тільки інтереси Ізраїлю, критикує Райнер Золліх.  

Підроблені ліки: чому їх важко знайти у Німеччині (21.01.2020)

Натрапити на підроблені чи неякісні ліки в Німеччині практично неможливо. Багатоступенева система контролю виробництва і постачання медикаментів, унікальний цифровий захист та спеціальна упаковка унеможливлюють продаж фальсифікатів.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  