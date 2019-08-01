 Уряд України звільнив Володимира В′ятровича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Новини

Уряд України звільнив Володимира В'ятровича

Кабінет міністрів України звільнив Володимира В'ятровича з посади очільника Українського інституту національної пам'яті.

Кабмін звільнив Володимира В'ятровича з посади очільника Українського інституту національної пам’яті

Кабмін звільнив Володимира В'ятровича з посади очільника Українського інституту національної пам’яті

Очільник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович повідомив у середу, 18 вересня, що припинив працювати на цій посаді.

"Я завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам'яті. Це були наповнені п'ять з половиною років", - написав В'ятрович у Facebook.

Він додав, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив його у продовженні чинного формату та напрямку роботи інституту.

"Я отримав запевнення від прем'єр-міністра Олексія Гончарука що, незважаючи на зміну керівника, інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам'яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи", - зазначив В'ятрович.

Нагадаємо, главу інституту призначає та звільняє Кабінет міністрів України, бо він є науково-дослідницькою бюджетною установою при уряді. Володимира В'ятровича було призначено головою Інституту нацпам'яті 3 вересня 2014 року. 

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