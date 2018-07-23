Уряд України затвердив стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу

Кабінет Міністрів України у четвер, 26 липня, затвердив стратегію інформаційної реінтеграції жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей до 2020 року. За її допомогою уряд хоче надати громадянам, що живуть на непідконтрольних територіях, доступ до загальноукраїнської інформації.

В уряді виходять із того, що жителі окупованих територій перебувають під впливом інформаційної агресії з боку Росії, а тому в них формується негативний образ України.

Для боротьби з цим для жителів окупованих територій планується розширити зони ефірного мовлення з територій, які контролюються українським урядом. Для них також будуть виготовляти спеціальний контент. Окрім того, планується проводити роботу з переселенцями, які стануть каналом комунікації з жителями окупованих територій.

На прилеглих до окупованих територіях планується нейтралізувати вплив телерадіомовників із окупованих територій, а також повністю покрити їх сигналом українських телерадіомовників. Також планується збільшити кількість повідомлень для жителів територій, прилеглих до окупованих.