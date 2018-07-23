 Уряд України затвердив стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

Уряд України затвердив стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу

Український уряд планує створювати спеціальний контент для громадян, які живуть на непідконтрольних йому територіях Донецької та Луганської областей. Також спілкуватися з ними планують за допомогою переселенців.

Українська влада транслюватиме на окуповані території спеціальний контент

Українська влада транслюватиме на окуповані території спеціальний контент

Кабінет Міністрів України у четвер, 26 липня, затвердив стратегію інформаційної реінтеграції жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей до 2020 року. За її допомогою уряд хоче надати громадянам, що живуть на непідконтрольних територіях, доступ до загальноукраїнської інформації.

В уряді виходять із того, що жителі окупованих територій перебувають під впливом інформаційної агресії з боку Росії, а тому в них формується негативний образ України.

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Для боротьби з цим для жителів окупованих територій планується розширити зони ефірного мовлення з територій, які контролюються українським урядом. Для них також будуть виготовляти спеціальний контент. Окрім того, планується проводити роботу з переселенцями, які стануть каналом комунікації з жителями окупованих територій.

На прилеглих до окупованих територіях планується нейтралізувати вплив телерадіомовників із окупованих територій, а також повністю покрити їх сигналом українських телерадіомовників. Також планується збільшити кількість повідомлень для жителів територій, прилеглих до окупованих.

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