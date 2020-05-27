Уряд України затвердив доопрацьовану програму стимулювання економіки

Кабінет Міністрів України затвердив з доопрацюваннями Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19. Програма у четвер, 28 травня, опублікована на сайті уряду.

Кабмін затвердив програму на засіданні напередодні з умовою її доопрацювання у триденний термін. Як зазначається у повідомленні пресслужби уряду, у підготовці програми взяли участь "понад 90 розробників, серед яких аналітичні центри, бізнесасоціації та окремі компанії (в тому числі із представників малого та середнього бізнесу)".

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В уряді запевняють, що в програмі "враховані ініціативи за такими напрямками: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до інфраструктури". Крім того, "важливою частиною програми буде "системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника". "Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні", - наголошується у повідомленні.

Програма передбачає широкий спектр методів підтримки, зокрема допомога просування експорту, доступні кредити, грантові програми, а також розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях, зазначили в пресслужбі уряду.