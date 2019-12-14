 Уряд України заборонить виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

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Новини

Уряд України заборонить виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом

З 1 березня 2020 року уряд України заборонить українським громадянам виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

З 1 березня 2020 року українці зможуть в'їжджати в Росію лише із закордонним паспортом

З 1 березня 2020 року українці зможуть в'їжджати в Росію лише із закордонним паспортом

З 1 березня 2020 року українські громадяни зможуть в'їжджати в Росію лише за закордонним паспортом. Про це в середу, 18 грудня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

Водночас назад до України українці зможуть повернутися і за внутрішніми паспортами. "При в'їзді громадян України з території РФ на територію України державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження", - пояснив прем'єр.

Нові правила призупинять дії положень угод з Росією, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років.

"Окрім цього, це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для кожного нашого громадянина, адже для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами", - запевняє Гончарук.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року громадяни РФ можуть в'їхати в Україну лише з біометричними паспортами. Для перетину українського кордону іноземці мусять пройти процедуру біометричної верифікації. Ці правила застосовуються до громадян "держав міграційного ризику", як от Афганістан чи Пакистан, а також Росії. 

Дивитись відео 01:50

Як росіяни подорожують в Україну: особливості перетину кордону (03.04.2018)

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На кордоні України та РФ почали тестувати систему біометричного контролю

Повноцінно систему запустять з 1 січня 2018 року. Іноземці з низки країн муситимуть проходити біометричну верифікацію на в'їзді до України. (27.12.2017)  

З 2018 року росіяни в'їжджатимуть до України лише з біометричними паспортами

Із 1 січня 2018 року громадяни РФ зможуть в'їжджати до України лише з біометричними паспортами. Окрім того, вони будуть зобов'язані реєструватися на місці перебування в Україні. (01.09.2017)  

Аудіо й відео до теми

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