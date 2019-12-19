 Уряд України вирішив прив′язати зарплати топчиновників до середньої зарплати в країні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2020

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Новини

Уряд України вирішив прив'язати зарплати топчиновників до середньої зарплати в країні

Зарплати міністрів, їхніх заступників та інших посадовців будуть прив'язані до середньої зарплати по країні, вирішили в Кабміні. Раніше на цьому наполягав президент Володимир Зеленський.

Зарплати топчиновників

Раніше в уряді сподівалися за допомогою високих зарплат запобігти корупції серед топчиновників

Уряд України ухвалив рішення прив'язати зарплати міністрів, їхніх заступників та інших посадовців до середньої зарплати по країні. Про це в середу, 5 лютого, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі.

DW.COM

Кабінет міністрів України оприлюднив інформацію про зарплати очільників міністерств у 2019 році. Найбільшу зарплату торік отримував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. (18.01.2020)

Олексій Гончарук доручив мінекономіки переглянути зарплати керівництва і членів наглядових рад державних підприємств. (22.01.2020)

"Зарплати міністрів та їхніх заступників будуть в діапазоні від трьох до п'яти середніх зарплат", - написав він. Це рішення Кабмін ухвалив на виконання даного раніше доручення президента Володимира Зеленського, додав Гончарук.

"Переконаний, що потрібно припиняти виплати по 200-400 відсотків премій - тепер максимальна премія буде не більше одного окладу", - запевнив керівник українського уряду. Крім того, вся інформація про зарплати керівництва Кабміну "буде публічною" і "оприлюднюватися щомісячно", додав він.

Нагадаємо, оприлюднені 18 січня цього року повідомлення про розмір зарплат українських міністрів та інших топчиновників викликали бурхливу дискусію серед українців. У соціальних медіа багато хто обурювався зарплатами членів уряду та їхніх заступників, які сягають почасти сотень тисяч гривень на місяць.

Спочатку Гончарук став на захист високих заробітків своїх колег. Він зокрема переконував, що завдяки таким зарплатам у країні не буде тіньових схем і корупції у владі. Однак уже 22 січня очільник уряду дав наказ переглянути політику щодо формування зарплат керівництву державних компаній.

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