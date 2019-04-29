 Уряд України визнав недійсними паспорти РФ, які видають українцям з ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Уряд України визнав недійсними паспорти РФ, які видають українцям з ОРДЛО

Уряд України визнав недійсними та незаконними паспорти, видані Росією українським громадян в ОРДЛО. Кабмін також готує перелік осіб, причетних до видачі паспортів, щодо яких будуть застосовані персональні санкції.

Уряд України визнає недійсними паспорти РФ, які видають українцям з ОРДЛО

Уряд України на засіданні в середу, 8 травня, ухвалив рішення про визнання незаконними та недійсними паспортів, які видає Російська Федерація громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це після засідання Кабміну заявив журналістам міністр із питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб Вадим Черниш.

За його словами, українська влада знає перелік осіб, які причетні до незаконних дій із видачі паспортів українським громадянам та змушують до отримання таких документів. "Ми готуємо зараз перелік таких посадових осіб РФ, до яких мають бути застосовані персональні санкції у взаємодії з міжнародними партнерами", - зазначив Черниш, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".  

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За словам міністра, одне з ухвалених Кабміном рішень передбачає, що уряд України реагуватиме на незаконну та протиправну видачу паспортів. Друге рішення затверджує перелік пунктів із видачі російських паспортів жителям окупованих територій, документи яких визнаватимуть недійсними. Нині до таких належать два російські населені пункти: село Покровське та Новошахтинськ Ростовської області РФ. 

Раніше ухвалення цих рішень анонсував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Сьогодні ми (уряд України. - Ред.) ухвалимо рішення (...) про те, щоб визнати всі паспорти, які буде видано громадянам України на нашій території, на території суверенної Української держави - порушенням будь-яких міжнародних норм, прав. Ці паспорти буде визнано незаконними. Їх буде визнано незаконними під час перетину державного кордону, а також під час використання на території нашої держави", - заявив прем'єр. За словами Гройсмана, всі паспорти, які Російська Федерація видаватиме українським громадянам, буде визнано теж недійсними.

"Це наша чітка відповідь на агресивні, гібридні дії з видачі фейкових паспортів громадянам України", - наголосив Гройсман. Він також додав, що уряд звернеться до держав-партнерів із проханням ухвалити аналогічні рішення і також визнати недійсними такі "фейкові" документи.

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку". Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО. 29 квітня в Новошахтинську Ростовської області був відкритий і розпочав тестову роботу пункт видачі паспортів РФ для жителів "ЛНР". 30 квітня центр видачі російських паспортів жителям "ДНР" відкрився в селі Покровському Неклинівського району Ростовської області. Згодом Путін розширив коло громадян України, які можуть отримати російський паспорт за спрощеною процедурою.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через початок функціонування на території Ростовської області РФ центрів видачі паспортів РФ громадянам України і закликало міжнародне співтовариство не визнавати такі документи.

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