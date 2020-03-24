Уряд США побоюється, що в країні від коронавірусу помруть до 240 тисяч людей

Американська влада готується до того, що від COVID-19 загалом у країні можуть померти від 100 тисяч до 240 тисяч людей. Відповідні прогнози у вівторок, 31 березня, в Білому домі представила координаторка уряду США з питань боротьби із поширенням коронавірусу Дебора Біркс, повідомляє агенція новин AFP. Водночас Біркс підкреслила, що ситуація може бути кращою, якщо американці дотримуватимуться правил карантину.

"Немає ніякої магічної вакцини чи терапії. Йдеться лише про поведінку", - зазначила Біркс. За її словами, поведінка кожного може вплинути на перебіг пандемії.

При цьому Біркс зауважила, що в найгіршому випадку, якби у країні не дотримувалися правил ізоляції та дистанціювання, кількість померлих могла б сягнути 1,5-2,2 мільйона.

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За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонcа Хопкінса, станом на ранок 1 квітня в США зафіксовано понад 189 тисяч випадків зараження на SARS-CoV-2, від хвороби померло 4 079 людей. Лише за останню добу у країні зафіксовано 865 смертей від коронавірусу.

Трамп закликав готуватися до важких тижнів

Президент США Дональд Трамп попередив, що викликана пандемією криза продовжить загострюватися протягом наступних двох тижнів. Країна зіткнеться з "дуже, дуже болісними двома тижнями", сказав він. Президент США наголосив також, що загроза від коронавірусу є вищою, ніж від грипу.

Раніше він дотримувався іншої думки, часто порівнюючи спричинену коронавірусом хворобу COVID-19 із грипом. Трамп також вважав за доцільне у середині квітня припинити обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію, та знову почати працювати у звичайному режимі. Однак 30 березня він подовжив на місяць дію оголошених раніше рекомендацій американського уряду для громадян з метою протидії пандемії.