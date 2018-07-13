 Уряд Росії готує нові санкції проти України - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

Уряд Росії готує нові санкції проти України - ЗМІ

Як повідомляє видання "Коммерсант", нові російські санкції проти України можуть заторкнути кількасот фізичних осіб і близько 100 компаній.

Уряд Росії готує нові санкції проти України - ЗМІ

Москва

Уряд Росії готує нові санкції щодо України. Про це в четвер, 19 липня, повідомило російське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в керівництві РФ. До санкційного списку можуть потрапити кількасот українських підприємців, політиків та чиновників, а також близько сотні юридичних осіб. Російська влада планує, зокрема, заблокувати їхні активи в РФ та заборонити виведення капіталу.

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П'ять країн, зокрема і Україна, долучилися до санкцій ЄС проти Росії. Поточні обмежувальні заходи чинні до 23 червня 2019 року. (18.07.2018)

Запроваджене ще у серпні 2014 року продовольче ембарго Росія продовжує до 31 грудня 2019 року. Воно стосується продукції з країн, які приєдналися до санкцій проти РФ. (12.07.2018)

За даними "Коммерсанта", у першу чергу санкції заторкнуть українських виробників добрив. Щоправда, їхня частка на російському ринку надзвичайно мала. Головні статті імпорту з України до Росії - це алюмінієва сировина, металургійна та машинобудівна продукція, однак про запровадження санкцій в цих галузях нічого поки не відомо.

Нові обмеження щодо України належать до плану російського уряду зі зниження впливу санкцій на російську економіку. Інші заходи плану - зниження використання долара в зовнішньоторговельних угодах, доступ підсанкційних російських компаній до внутрішнього фінансового ринку, обмеження доступу до інформації про компанії, що ризикують потрапити під санкції.

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