Уряд Росії готує нові санкції проти України - ЗМІ

Уряд Росії готує нові санкції щодо України. Про це в четвер, 19 липня, повідомило російське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в керівництві РФ. До санкційного списку можуть потрапити кількасот українських підприємців, політиків та чиновників, а також близько сотні юридичних осіб. Російська влада планує, зокрема, заблокувати їхні активи в РФ та заборонити виведення капіталу.

За даними "Коммерсанта", у першу чергу санкції заторкнуть українських виробників добрив. Щоправда, їхня частка на російському ринку надзвичайно мала. Головні статті імпорту з України до Росії - це алюмінієва сировина, металургійна та машинобудівна продукція, однак про запровадження санкцій в цих галузях нічого поки не відомо.

Нові обмеження щодо України належать до плану російського уряду зі зниження впливу санкцій на російську економіку. Інші заходи плану - зниження використання долара в зовнішньоторговельних угодах, доступ підсанкційних російських компаній до внутрішнього фінансового ринку, обмеження доступу до інформації про компанії, що ризикують потрапити під санкції.