 Уряд погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Уряд погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА

Кабінет Міністрів звернувся до Офісу президента щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, повідомив прем'єр Олексій Гончарук. Він заявив про намір посилити позиції Кличка призначенням "сильного голови" КМДА.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка. "Ми звернулися до Офісу президента стосовно звільнення Кличка", - заявив у середу, 4 вересня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні уряду.

Виступаючи на брифінгу за підсумками засідання уряду, Гончарук вказав на необхідність посилення позицій Київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. "Я не маю жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика, й у Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, занадто сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, що якщо посилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який чинив би опір цим усім групам впливу, то це дуже добре позначиться на інтересах середньостатистичних киян", - сказав Гончарук, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". При цьому в якості особи, які нібито сильно впливає на діяльність КМДА, він згадав представника будівельного бізнесу, народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара.

Гончарук додав, що поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА, закидаючи втрату контролю над ситуацією в Київраді та місті. Зокрема, 30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до нього нібито приходив адвокат одного із так званих "смотрящих" у Київраді і запропонував навпіл розділити кошти обсягом у 40 мільйонів доларів США на рік, які нібито отримує певна група осіб завдяки доступу до міського бюджету. Жодних доказів своїх висловлювань Богдан не навів.

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За його словами, він не був готовий до такої зустрічі, і тому йому "не вдалося зафіксувати такі дані". За твердженням Богдана, Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість в Київраді. Богдан також заявив, що спрямував у Кабмін нагадування, аби уряд зробив подання на звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА.

Віталій Кличко, своєю чергою, назвав закиди Богдана щодо корупції в Київраді "безпідставною брехнею". Він звинуватив Богдана у "маніпулюванні законами і Конституцією". Ініціативи з його відсторонення з посади голови КМДА Кличко назвав такими, що суперечать законодавству, й додав, що має намір обстоювати чинний порядок, згідно з яким обраний мер столиці автоматично призначається головою міськадміністрації. Він наголосив, що розділення посад і запровадження у Києві "двовладдя" є антиконституційним.

Уряд Володимира Гройсмана відмовлявся розглядати питання про звільнення Кличка з посади голови КМДА.

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