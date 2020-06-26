 Уряд планує підвищити мінімальну зарплату з 1 вересня до 5 тисяч гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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Новини

Уряд планує підвищити мінімальну зарплату з 1 вересня до 5 тисяч гривень

За словами Дениса Шмигаля, уряд України має намір збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень з 1 вересня цього року, а в середині наступного довести її до 6,5 тисячі.

Наступне підвищення мінімальної зарплати в Україні буде з 1 вересня, обіцяють в уряді

Наступне підвищення мінімальної зарплати в Україні буде з 1 вересня, обіцяють в уряді

Кабінет Міністрів України має намір підвищити мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень з 1 вересня. Про це в суботу, 27 червня, президенту України Володимиру Зеленському повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, Денис Шмигаль представив попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату. "З 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тисяч гривень, з 1 січня наступного року - до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021-го – до 6,5 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні. В останній раз її підвищили з 1 січня 2020 року.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) склав песимістичний прогноз щодо економічного розвитку України через спричинену коронавірусом кризу. Згідно з прогнозом, падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2020 році становитиме 8,2 відсотка. Це пояснюється слабким запасом накопичень українських домогосподарств й обмеженою фіскальною підтримкою економіки, сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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