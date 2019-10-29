Уряд Німеччини хоче заборонити пластикові пакети

Уряд Німеччини підготував законопроєкт про заборону виробництва і використання пластикових пакетів з товщиною стінки менше 50 мікрометрів. Про це у середу, 6 листопада, заявила міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze). Законопроєкт надійде на розгляд парламенту.

За словами міністерки, заборона не поширюватиметься на пакети для сміття, а також ті, що використовуються у фруктово-овочевих відділах магазинів. Заборона на ці легкі пакети з товщиною стінки менше 15 мікрометрів може спричинити збільшення відходів, оскільки в цьому випадку товар довелося б упаковувати заздалегідь, пояснила Шульце.

Біопластик не екологічніший за звичайний

Заборона поширюватиметься також упаковки з так званого біопластика. Міністерка зазначила, що подібні упаковки вводять споживача в оману. Пластмаси, вироблені з таких матеріалів, як цукор, картопля або кукурудза, не обов'язково більш екологічні, ніж звичайні пластикові пакети. Крім того, їхнє виробництво пов'язане з використанням пестицидів і монокультур, а сам біопластик погано піддається повторному використанню.

Зараз в Німеччині в середньому використовується до 20 одноразових пластикових пакетів з товщиною стінки від 15 до 50 мкм на людину на рік. Таким чином, через торгівельні мережі за рік проходить 1,6 мільярда подібних пакетів. Припускається, що на заміну їм використовуватимуться багаторазові сумки з пластику і поліестеру. Багаторазові сумки вже з третього використання є більш екологічними, ніж одноразові пакети.

Нагадаємо, що у квітні цього року 17 торгових центрів і 100 магазинів Львова на день відмовились від пластикової упаковки в рамках просвітницької кампанії.

Про намір відмовитися від одноразового пластику у Канаді, в червні цього року оголосив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. А у липні минулого року одноразові пластикові пакети заборонили на більшій частині території Австралії.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Об'єкт колекціонування Доба поліетиленових пакетів однозначно завершується. Водночас зростає їхня культурноісторична цінність. Два колекціонери надали Музею культури повсякденності в німецькому місті Вальдебух свої поліетиленові скарби: для виставки її організатори переглянули близько 50 тисяч екземплярів.

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"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Повна заборона не за горами Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки. Автор: Гайке Мунд

