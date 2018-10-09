 Уряд Німеччини суттєво погіршив прогноз економічного зростання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

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Новини

Уряд Німеччини суттєво погіршив прогноз економічного зростання

Цього року валовий внутрішній продукт ФРН зросте на 1,8 відсотка, а не 2,3 відсотка, як передбачав уряд країни раніше. Причина погіршення прогнозу головно - послаблення зростання на зовнішніх ринках.

У ФРН погіршили економічний прогноз)

У ФРН погіршили економічний прогноз

Федеральний уряд Німеччини погіршив свій прогноз економічного зростання у країні на цей та наступний роки. У 2018-му та 2019 роках очікується збільшення валового внутрішнього продукту (ВВП) на 1,8 відсотка, повідомило міністерство економіки ФРН у четвер, 11 жовтня. У попередній оцінці в квітні уряд прогнозував зростання цього року на 2,3 відсотка, а наступного - на 2,1 відсотка.

Однією з основних причин зниження прогнозу є слабке зовнішнє середовище, заявили в міністерстві, передає агенція AFP. Очікується, що світова економіка може "дещо втратити темпи зростання протягом прогнозного періоду". Отже, для німецького експорту очікується лише "помірне зростання". Новий цикл випробувань щодо викидів для легкових автомоблів також "тимчасово негативно вплине" на виробництво та експорт.

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Провідні економічні інститути Німеччини дещо погіршили свій прогноз зростання економіки ФРН на поточний та наступний рік. Зростання пригальмовується, зокрема, через складнощі з пошуком робочої сили. (27.09.2018)

Утім, підтримувати розвиток економіки будуть низький рівень безробіття та підвищення заробітної плати, оскільки компанії продовжують інвестувати, а споживачі - витрачати все більше коштів. Економіка ФРН зростатиме, таким чином, десятий рік поспіль.

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) зазначив, що посилення протекціоністських тенденцій та міжнародних торговельних конфліктів призвели до більшої невизначеності щодо розвитку в майбутньому  "Вони завдають шкоди всім учасникам", - підкреслив він. Альтмаєр додав, що країни повинні знижувати мита та бар'єри в торгівлі, а не створювати нові.

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