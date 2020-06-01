Уряд Німеччини скасовує застереження щодо поїздок для 29 країн Європи
Застереження щодо поїздок знімуть з 15 червня для країн-членів ЄС та Шенгенської зони. Для третіх країн, у тому числі й України, воно поки залишається в силі.
Глава МЗС ФРН Гайко Маас (на фото) повідомив про рішення уряду скасувати застереження щодо поїздок для 29 європейських країн
Уряд Німеччини на засіданні у середу, 3 червня, ухвалив рішення про скасування з 15 червня застереження стосовно поїздок жителів ФРН для 29 країн Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Йдеться про 25 країн-членів ЄС, членів Шенгенської зони Швейцарію, Ісландію та Ліхтенштейн, а також Великобританію. Оскільки в Іспанії (країні-члені ЄС) та Норвегії (члені Шенгенської зони) дія заборон на в'їзд іноземців триватиме і після 15 червня, то для цих країн застереження поки не зняте, зазначив Маас. Утім, він очікує, що для Іспанії його скасують з 21 червня, коли в країні спливе дія цієї заборони, повідомляє інформагенція dpa.
Німецький уряд після спалаху пандемії COVID-19 17 березня оголосив застереження щодо поїздок для всіх майже 200 країн світу, що стало безпрецедентним кроком. Раніше застереження щодо поїздок оголошували лише у разі загрози життю мандрівників, наприклад, для країн, де точилися бойові дії.
Тепер німецьке МЗС замінить застереження щодо поїздок на вказівки для кожної конкретної країни. "Вказівки щодо поїздок не є запрошенням здійснити поїздку", - наголосив Маас. Значною мірою вказівки повинні звернути увагу на ризики та відрадити від поїздки. Для прикладу, у Великобританії й після 15 червня прибулі з інших країн повинні перебувати в двотижневому карантині.
Німецький уряд в ухваленому рішенні зазначив, що може відновити застереження для окремих країн чи регіонів у разі різкого погіршення в них ситуації з поширенням коронавірусу. При цьому виходитимуть з показника 50 нових випадків на 100 тисяч жителів упродовж семи днів.
Застереження для третіх країн залишається в силі
Стосовно застереження щодо поїздок для інших країн світу (у тому числі й України. - Ред.), то воно поки залишається чинним. Уряд Німеччини має намір дочекатися рішення Єврокомісії, яка цього тижня повинна визначитися щодо подовження чи скасування заборони на в'їзд до ЄС, зазначив Маас. У разі необхідності, уряд ФРН у найближчі тижні повернеться до розгляду цього питання.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.