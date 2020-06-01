 Уряд Німеччини скасовує застереження щодо поїздок для 29 країн Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

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Уряд Німеччини скасовує застереження щодо поїздок для 29 країн Європи

Застереження щодо поїздок знімуть з 15 червня для країн-членів ЄС та Шенгенської зони. Для третіх країн, у тому числі й України, воно поки залишається в силі.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (на фото) повідомив про рішення уряду скасувати застереження щодо поїздок для 29 європейських країн

Уряд Німеччини на засіданні у середу, 3 червня, ухвалив рішення про скасування з 15 червня застереження стосовно поїздок жителів ФРН для 29 країн Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Йдеться про 25 країн-членів ЄС, членів Шенгенської зони Швейцарію, Ісландію та Ліхтенштейн, а також Великобританію. Оскільки в Іспанії (країні-члені ЄС) та Норвегії (члені Шенгенської зони) дія заборон на в'їзд іноземців триватиме і після 15 червня, то для цих країн застереження поки не зняте, зазначив Маас. Утім, він очікує, що для Іспанії його скасують з 21 червня, коли в країні спливе дія цієї заборони, повідомляє інформагенція dpa.

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Німецький уряд після спалаху пандемії COVID-19 17 березня оголосив застереження щодо поїздок для всіх майже 200 країн світу, що стало безпрецедентним кроком. Раніше застереження щодо поїздок оголошували лише у разі загрози життю мандрівників, наприклад, для країн, де точилися бойові дії.

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Тепер німецьке МЗС замінить застереження щодо поїздок на вказівки для кожної конкретної країни. "Вказівки щодо поїздок не є запрошенням здійснити поїздку", - наголосив Маас. Значною мірою вказівки повинні звернути увагу на ризики та відрадити від поїздки. Для прикладу, у Великобританії й після 15 червня прибулі з інших країн повинні перебувати в двотижневому карантині.

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Маас також наголосив на необхідності запобігти тому, щоб відновлення туристичних поїздок призвело до другої хвилі поширення коронавірусної інфекції. За його словами, ще однієї такої акції з повернення німецьких громадян, яку МЗС започаткувало у березні, більше не буде.

Німецький уряд в ухваленому рішенні зазначив, що може відновити застереження для окремих країн чи регіонів у разі різкого погіршення в них ситуації з поширенням коронавірусу. При цьому виходитимуть з показника 50 нових випадків на 100 тисяч жителів упродовж семи днів.

Застереження для третіх країн залишається в силі

Стосовно застереження щодо поїздок для інших країн світу (у тому числі й України. - Ред.), то воно поки залишається чинним.  Уряд Німеччини має намір дочекатися рішення Єврокомісії, яка цього тижня повинна визначитися щодо подовження чи скасування заборони на в'їзд до ЄС, зазначив Маас. У разі необхідності, уряд ФРН у найближчі тижні повернеться до розгляду цього питання.

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    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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