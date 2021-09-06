 Уряд Німеччини різко засудив вироки Колесниковій і Знаку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2021

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Уряд Німеччини різко засудив вироки Колесниковій і Знаку

Вироки Марії Колесниковій та Максиму Знаку у Берліні засудили як прояв репресій білоруського режиму щодо опозиції та громадянського суспільства.

Уряд ФРН засудив вироки Колесниковій і Знаку

Марія Колесникова (п.) і Максим Знак у суді

Уряд Німеччини засудив рішення Мінського обласного суду, що засудив до 11 і 10 років позбавлення волі членів Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову і Максима Знака. Берлін вважає ці вироки проявом "жорстоких дій, репресій, залякування опозиційних політиків і громадянського суспільства з боку білоруського режиму", заявила в понеділок, 6 вересня, на урядовій пресконференції в Берліні офіційна представниця МЗС ФРН Андреа Зассе (Andrea Sasse), відповідаючи на запитання кореспондента DW.

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За її словами, Колесникова і Знак належать до наймужніших представників мирного протестного руху в Білорусі, які "після фальсифікованих президентських виборів боролися за свободу, демократію і права людини" в цій країні. Крім того, Берлін засуджує "перетворення правосуддя на інструмент політичного переслідування в Білорусі", зазначила Зассе.

"Німеччина висловлює Марії Колесниковійї, Максиму Знаку і всім іншим політичним в'язням в Білорусі повну солідарність. Федеральний уряд вимагає звільнення всіх політв'язнів у Білорусі. Звісно, ми продовжимо чинити тиск на білоруський режим і активно підтримувати білоруське громадянське суспільство", - додала вона.

Вироки Колесниковій та Знаку

Раніше цього дня Мінський обласний суд визнав Колесникову винною за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі - в змові з метою захоплення влади, створенні екстремістського формування і публічних закликах до дій, що загрожують національній безпеці, та засудив до 11 років в'язниці. Водночас суд засудив Знака до 10 років ув'язнення, визнавши його винним у створенні екстремістського формування і в змові з метою захоплення влади.

Марія Колесникова 12 років прожила в Штутгарті, в 2020 році повернулася в Білорусь, де стала координаторкою штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика. Після його арешту вона стала однією з ключових фігур протесту проти режиму Лукашенка. Колесникову було затримано 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні. Адвокат Максим Знак був затриманий також у вересні того ж року, йому було пред'явлено звинувачення за статтею про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці. На знак незгоди з обвинуваченнями Знак оголосив голодування, що тривало понад тиждень.

У травні Колесниковій та Знаку було пред'явлено остаточне звинувачення за кількома статтями: їх звинуватили в публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, в змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом і в створенні екстремістського формування і керівництві ним. Судовий процес щодо Колесникової та Знака розпочався 4 серпня і проходив у закритому режимі.

Дивитись відео 25:49

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  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

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  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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Колесниковій висунули звинувачення у заподіянні шкоди нацбезпеці Білорусі

Слідчі Білорусі звинувачують Марію Колесникову у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці Білорусі. Опозиціонерку, яку спочатку хотіли вивезти з Білорусі, утримують під вартою.  

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