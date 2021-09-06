Уряд Німеччини різко засудив вироки Колесниковій і Знаку
Вироки Марії Колесниковій та Максиму Знаку у Берліні засудили як прояв репресій білоруського режиму щодо опозиції та громадянського суспільства.
Марія Колесникова (п.) і Максим Знак у суді
Уряд Німеччини засудив рішення Мінського обласного суду, що засудив до 11 і 10 років позбавлення волі членів Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову і Максима Знака. Берлін вважає ці вироки проявом "жорстоких дій, репресій, залякування опозиційних політиків і громадянського суспільства з боку білоруського режиму", заявила в понеділок, 6 вересня, на урядовій пресконференції в Берліні офіційна представниця МЗС ФРН Андреа Зассе (Andrea Sasse), відповідаючи на запитання кореспондента DW.
За її словами, Колесникова і Знак належать до наймужніших представників мирного протестного руху в Білорусі, які "після фальсифікованих президентських виборів боролися за свободу, демократію і права людини" в цій країні. Крім того, Берлін засуджує "перетворення правосуддя на інструмент політичного переслідування в Білорусі", зазначила Зассе.
"Німеччина висловлює Марії Колесниковійї, Максиму Знаку і всім іншим політичним в'язням в Білорусі повну солідарність. Федеральний уряд вимагає звільнення всіх політв'язнів у Білорусі. Звісно, ми продовжимо чинити тиск на білоруський режим і активно підтримувати білоруське громадянське суспільство", - додала вона.
Вироки Колесниковій та Знаку
Раніше цього дня Мінський обласний суд визнав Колесникову винною за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі - в змові з метою захоплення влади, створенні екстремістського формування і публічних закликах до дій, що загрожують національній безпеці, та засудив до 11 років в'язниці. Водночас суд засудив Знака до 10 років ув'язнення, визнавши його винним у створенні екстремістського формування і в змові з метою захоплення влади.
Марія Колесникова 12 років прожила в Штутгарті, в 2020 році повернулася в Білорусь, де стала координаторкою штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика. Після його арешту вона стала однією з ключових фігур протесту проти режиму Лукашенка. Колесникову було затримано 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні. Адвокат Максим Знак був затриманий також у вересні того ж року, йому було пред'явлено звинувачення за статтею про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці. На знак незгоди з обвинуваченнями Знак оголосив голодування, що тривало понад тиждень.
У травні Колесниковій та Знаку було пред'явлено остаточне звинувачення за кількома статтями: їх звинуватили в публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, в змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом і в створенні екстремістського формування і керівництві ним. Судовий процес щодо Колесникової та Знака розпочався 4 серпня і проходив у закритому режимі.
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