Уряд Німеччини планує скасувати застереження щодо поїздок за кордон з 15 червня

Уряд Німеччини планує зняти застереження щодо поїздок жителів країни за кордон з 15 червня та замінить його відповідними вказівками для окремих країн. Про це у понеділок, 18 травня, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) після відеоконференції зі своїми колегами з Болгарії, Греції, Італії, Хорватії, Мальти, Австрії, Португалії, Словенії, Іспанії та Кіпру. Ці країни належать до улюблених у німецьких відпочивальників.

На відеоконференції йшлося про скасування контролю на кордонах та відповідних карантинних обмежень, а також забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов у місцях відпочинку. Маас заявив після конференції, що німецький уряд хоче спершу скасувати застереження щодо поїздок за кордон, яке діє до 14 червня, для Європейського Союзу та замінити його вказівками щодо подорожей для окремих країн. У них звертатимуть увагу на різні ризики, які потрібно враховувати під час поїздки до конкретної країни.

"Ми не можемо тривалий час зберігати застереження щодо поїздок за кордон для всього світу, - зазначив Маас, цитує агенція новин dpa. - Ми хочемо крок за кроком повертатися до нормалізації ситуації". Водночас він попередив, що літній відпочинок цього року не буде таким, як у часи до спричиненої поширенням коронавірусної інфекції кризи, й розраховувати на швидке повернення до звичних мандрівок не варто.

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У ЄС поступово знімають обмеження

Франція та Швейцарія не брали участі у відеоконференції, оскільки 20 травня планується відеоконференція глави МЗС ФРН з колегами з країн-сусідок Німеччини.

Нагадаємо, німецький уряд оголосив про застереження щодо поїздок за кордон ще 17 березня, наприкінці квітня його продовжили до середини червня. Окремі країни ЄС вже оголосили про скасування заборони на поїздки громадян інших держав Євросоюзу та поступове відновлення роботи об’єктів туристичної інфраструктури.