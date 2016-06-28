 Уряд Німеччини не блокуватиме відстрочку Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Уряд Німеччини не блокуватиме відстрочку Brexit

Німеччина не блокуватиме відтермінування виходу Великобританії з Європейського Союзу, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт. Тим часом Туск провів телефонну розмову з Джонсоном.

Засідання уряду Німеччини (архівне фото)

Засідання уряду Німеччини (архівне фото)

Німеччина не блокуватиме прохання Великобританії про відстрочку Brexit до 31 січня 2020 року,. Про це в середу, 23 жовтня, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у Берліні, повідомляє агенція dpa.

Раніше президент Європейської Ради Дональд Туск зазначив, що рекомендує державам-членам ЄС задовольнити прохання Великобританії та відтермінувати її вихід з Європейського Союзу. Туск додав, що це питання потребує консультацій між країнами ЄС.

Зайберт також зазначив, що "ця консультаційна процедура зараз у самому розпалі", та додав, що не може передбачити її результат.

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Президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендуватиме членам ЄС ухвалити рішення про перенесення дати виходу Великобританії з ЄС. (23.10.2019)

Парламент Великобританії не підтримав запропонований Борисом Джонсоном графік розгляду законодавства щодо виходу країни з ЄС. Однак до цього парламентарі в попередньому читанні схвалили зміст самої угоди. (22.10.2019)

Глава МЗС ФРН вимагає обґрунтування відстрочки Brexit

Тим часом міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) висловився проти відстрочки Brexit без потреби.  "Якщо йдеться про те, щоб відкласти дату виходу на два-три тижні, аби дати можливість депутатам у Лондоні спокійно ратифікувати закон, - то це, на мою думку, не така вже й проблема", - заявив він, цитує агентство AFP. Однак Маас виступив проти відтермінування до 31 січня 2020 року без пояснення причин. За його словами, у цьому разі британський уряд Великобританії повинен надати обґрунтування необіхідності такої відстрочки, а поки наміри Бориса Джонсона не є зрозумілими.

Туск поговорив з Джонсоном

Дональд Туск 23 жовтня провів телефонну розмову з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном. Президент Європейської Ради повідомив згодом у соціальній мережі Twitter, що він виклав британському прем'єру причини, чому рекомендував країнам-членам ЄС погодитися на відтермінування Brexit. Тим часом речник Джонсона повідомив, що під час розмови британський прем'єр наголосив, що не хоче ще однієї відстрочки Brexit і висловив упевненість, що зможе отримати підтримку угоду про вихід з ЄС в парламенті до 31 жовтня.

Голова Європарламенту підтримав відстрочку Brexit

Тим часом новий голова Європейського парламент Давід Сассолі підтримав відтермінування виходу Великобританії з ЄС. Він закликав 27 країн-членів ЄС продовжити термін Brexit до кінця січня. На його думку, доцільно прийняти рекомендацію Дональда Туска. "Це подовження дозволить Великобританії прояснити свою позицію, а Європейському парламенту - виконати свою роль", - заявив Сассолі у середу, 23 жовтня, у Страсбурзі. Європарламент повинен схвалити угоду між ЄС та Великобританією.

Як повідомлялося, британський парламент ввечері 22 жовтня відхилив запропонований Джонсоном графік прискореного розгляду законодавства про Brexit, змусивши таким чином уряд вести переговори з ЄС про відтермінування виходу країни з Євросоюзу. Це рішення стало серйозною перешкодою для Джонсона на шляху забезпечити Brexit із угодою до 31 жовтня. Раніше цього дня Палата громад в попередньому читанні вперше схвалила зміст досягнутої між Лондоном і Брюсселем угоди про Brexit.

19 жовтня Палата громад після багатогодинних дебатів вирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель два листи. В одному він формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС. 

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