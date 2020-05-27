Уряд Німеччини затвердив програму головування у Раді ЄС

Федеральний уряд Німеччини затвердив програму головування країни в Раді ЄС, що триватиме з 1 липня до кінця поточного року. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 24 червня. Головування Німеччини пройде під гаслом "Разом. Знову зробити Європу сильною", повідомляє агентство новин dpa.

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Затверджений текст програми на 24 сторінках передбачає зосередження головної уваги на боротьбі з наслідками коронавірусної кризи, в тому числі й економічними. Через пандемію COVID-19 ЄС постав перед "доленосним викликом", зазначається в програмі. "Під час головування Німеччини в Раді ЄС ми усіма силами намагатимемося вирішити це завдання спільно та спрямовано на майбутнє і знову зробити Європу сильною", - йдеться у програмі. Закрема, німецький уряд хоче зробити ЄС стабільнішим і стійкішим до криз та забезпечити політичну спроможність Європейського Союзу "діяти і ухвалювати рішення на основі упорядкованих процедур - навіть в складних умовах".

Ще одним важливим пунктом головування Німеччини в Раді ЄС стане завершення переговорів про майбутні відносини блоку з Великобританією. Інші важливі теми: захист клімату, діджиталізація та позиціонування Європи щодо США та Китаю.

Вже на початку головування уряд ФРН планує вирішити чи не найскладніше завдання. На саміті у липні очікується затвердження плану відбудови економіки ЄС після спричиненої коронавірусом кризи. Глави держав та урядів країн ЄС мають погодити пакет обсягом в 750 мільярдів євро, 500 мільйонів з яких становитимуть дотації країнам і лише 250 - кредити. Фінансуватися програма повинна через спільні запозичення, чому опираються окремі країни.

22 червня в Бундестазі фракції партій, що входять у правлячу коаліцію, - консервативний блок ХДС/ХСС та соціал-демократи - узгодили головні пункти тексту програми головування ФРН у Раді ЄС.

Німеччина востаннє головувала в Раді ЄС в 2007 році, а 1 липня в рамках ротації змінить Хорватію. Після неї з 1 січня 2021 року в Раді ЄС головуватиме Португалія.