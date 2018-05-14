 Уряд Німеччини вирішив продовжити участь Бундесверу в місії НАТО в Косові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

Уряд Німеччини вирішив продовжити участь Бундесверу в місії НАТО в Косові

Німецькі солдати й надалі братимуть участь у місії НАТО в Косові. Таке рішення ухвалив німецький уряд, пояснивши це інтересами політики безпеки. Рішення ще має схвалити Бундестаг.

Німецький солдат місії KFOR у Косові

Німецький солдат місії "KFOR" у Косові

Уряд Німеччині у середу, 22 травня, вирішив ще на рік продовжити участь солдатів Бундесверу в місії НАТО KFOR у Косові Однак максимально можливу кількість залучених німецьких солдатів скоротили з 800 до 400 осіб, інформує агенція dpa.. Місія НАТО почала працювати ще 20 років тому в тоді ще сербській провінції Косово,

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Таким чином Бундесвер зможе оперативно реагувати у разі несподіваного погіршення безпекової ситуації, йдеться у рішенні, ухваленому на урядовому засіданні. Його ще має схвалити Бендестаг, але з огляду на голоси "великої коаліції" в парламенті проблем із затвердженням рішення виникнути не повинно.

"Продовження участі у KFOR - в інтересах німецької політики безпеки", - йдеться у рішенні уряду. Також зазначається, що ситуація у Косові й надалі залишається переважно спокійною і стабільною, однак через нездійснену поки  нормалізацію відносин з Сербієюзберігається конфліктний та ескалаційний потенціал, особливо на півночі країни, населеній переважно сербами.

На даний момент у Косові перебувають 70 німецьких солдатів. Після того, як у 2008 році країна проголосила незалежність, місія KFOR концентрується на контролі за розвитком силових структур, які повинні бути професійними, демократично контрольованими та багатоетнічними.

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