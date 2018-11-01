Уряд Німеччини виділив на дослідження понад мільярд євро

Уряд Німеччини за останні шість років виділив 1,2 мільярда євро на наукові дослідження. Про це йдеться у відповіді уряду на запит депутата від "Вільної демократичної партії" Гаґена Райнгольда (Hagen Reinhold), яку цитують у суботу, 27 липня, видання редакційної групи RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland). Як зазначається, йдеться про видатки протягом жовтня 2013 - червня 2019 років.

Найбільшу суму з бюджету, згідно з документом, отримало міністерство довкілля ФРН - понад 454 мільйони євро. На другому місці - міністерство економіки, якому на дослідження виділили близько 229 мільйонів євро, на третьому - міністерство транспорту, яке отримало близько 175 мільйонів євро.

Найменше ж на дослідження отримало міністерство економічної співпраці та розвитку - 1,8 мільйона євро, за ним ідуть міністерство юстиції - 4,4 мільйона та міністерство закордонних справ - 5,9 мільйона євро. Чи отримувало на відповідні цілі бюджетні кошти відомство німецької канцлерки, у документі не вказано.

Також у відповіді уряду зазначається, що йдеться про дослідження у широкому сенсі - не лише емпіричні, а й експертні висновки та супровідні дослідження.

Гаґен Райнгольд, який подавав запит, розкритикував виділення таких великих сум на дослідження. "Попри величезні витрати на зовнішні дослідження і консультації, у таких значних темах, як енергетичні й транспорті перетворення та захист клімату ми не просуваємося далі", - наголосив депутат. Також політик додав, що частину досліджень без достатніх на те причин не публікують, і наголосив на нестачі прозорості в цьому питанні.