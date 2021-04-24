Уряд не змінюватиме модель адаптивного карантину на травневі свята - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд не планує змінювати модель адаптивного карантину на травневі свята. Про це Шмигаль написав у неділю, 25 квітня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього святкування не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки вона демонструє свою дієвість", - зазначив Шмигаль.

Як доказ дієвості нинішньої моделі адаптивного карантину очільник українського уряду навів той факт, що цього тижня з "червоної" зони вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Крім того, наступного тижня очікується вихід ще декількох областей з цієї зони, додав Шмигаль.

Десять областей досі у "червоній зоні"

Тим часом сайт міністерства охорони здоров'я України повідомив цього дня, що станом на 25 квітня в "червоній зоні" перебувають Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області. У "помаранчеву зону" потрапили дев'ять областей, а саме Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська. У "жовтій зоні" - п'ять областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська та Чернівецька.

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Раніше цього дня очільник МОЗ України Максим Степанов повідомив про істотне зменшення кількості нових випадків зараження коронавірусом - 7930 за добу. Днем раніше було зафіксовано понад 12,7 тисячі нових випадків захворювання. Кількість інфікованих загалом з початку пандемії на ранок неділі перевищила 2,025 мільйона осіб, 42 323 пацієнти померли, а 1 572 528 людей одужали, додав Степанов.

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Так само керівник МОЗ поінформував, що станом на 25 квітня в Україні одну дозу вакцини отримали майже 527 тисяч осіб, що становить 1,27 відсотка від загальної кількості населення. Дві дози вакцини отримали лише п'ятеро людей.

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