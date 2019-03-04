Уряд Мадуро оголосив посла ФРН персоною нон грата за підтримку Гуайдо

Венесуельський уряд Ніколаса Мадуро у середу, 6 березня, оголосив німецького посла персоною нон грата. Посол ФРН у Венесуелі Даніель Крінер (Daniel Kriener), згідно із твердженням міністерства закордонних справ Венесуели, втручався у внутрішні справи країни, що є явним порушення норм дипломатичних відносин.

"Венесуела вважає неприйнятним те, що іноземний дипломат поводиться на її території скоріше як політичний лідер з узгодженням зі змовницьким порядком денним екстремістської частини венесуельської опозиції", - йдеться у повідомленні МЗС. Дипломат має залишити країну протягом 48 годин.

У німецькому уряді пдітвердили оголошення Крінера персоною нон грата та повідомили, що консультуються щодо подальших кроків зі своїми партнерами, в тому числі у Венесуелі.

За даними видання Focus Online, німецький дипломат був одним з чотирьох іноземних послів, які 4 березня зустріли в аеропорту Каракаса тимчасового президента країни Хауна Гуайдо, щоб переконатися, що він не буде затриманий. Гуайдо повернувся у Венесуелу після відвідання низки латиноамериканських країн.

Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, з 70-ма відсотками голосів виборців перемогу здобув чинний глава держави Мадуро. Опозиція бойкотувала вибори, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і низка країн Латинської Америки.

10 січня цього року відбулася інавгурація Мадуро, а вже 22 січня в Каракасі та інших містах країни розпочалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Низка країн ЄС, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія, Ізраїль і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба, Болівія, Нікарагуа та інші держави.