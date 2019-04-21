 Уряд Лівії розпорядився заарештувати понад 60 польових командирів Хафтара | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

Уряд Лівії розпорядився заарештувати понад 60 польових командирів Хафтара

Голова уряду Лівії дав доручення військовій прокуратурі заарештувати 64 польових командирів загонів генерала Халіфи Хафтара. Раніше уряд Лівії розпорядився заарештувати самого Хафтара.

Проурядові сили в Триполі

Проурядові сили в Триполі

Визнаний міжнародною спільнотою лівійський уряд національної єдності санкціонував арешт 64-ьох польових командирів "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара. Голова уряду Фаїз Сарадж у неділю, 28 квітня, дав відповідне розпорядження військовій прокуратурі країни, передає агентство dpa.

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Президент США Дональд Трамп ще на початку цього тижня провів телефонні переговори з командувачем "Лівійської національної армії" Халіфою Хафтаром, який веде наступ на Триполі. (19.04.2019)

Вірні визнаному міжнародною спільнотою уряду сили розпочали контрнаступ на загони генерала Халіфи Хафтара, котрі намагаються захопити Триполі. Лівійську столицю знову бомбили. (21.04.2019)

Польових командирів ЛНА керівник лівійського уряду звинуватив у "агресії" проти столиці Триполі. У списку осіб, котрі розшукуються, - два сини генерала Хафтара та вище командування ЛНА.

Раніше уряд Лівії розпорядився заарештувати самого Хафтара.

Бормбардування Триполі та бої в столиці

У ніч на 28 квітня Триполі знову зазнало бомбардувань. Під час ударів з повітря загинули не менше дев'яти осіб. Ще близько двох десятків людей отримали поранення. За даними лівійського уряду, більшість жертв - цивільні, повідомляє агенція новин AFP.

Тим часом вірні уряду Сараджа сили в самому Триполі чинять опір підрозділам Хафтара та відвойовують позиції. За даними кореспондента Reuters, бої у південній частині міста точаться ледь не за кожен будинок. Урядовим військам, за оцінками журналіста, вдалося на південній околиці столиці за кілька днів просунутися на близько півтора кілометра.

Нагадаємо, з 4 квітня триває наступ ЛНА на Триполі. За цей час загинуло не менше 280 осіб.  Ще понад 1300 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У Лівії досі зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.

Нещодавно про внесок Хафрата в боротьбу з ісламістами згадали й у Вашингтоні.

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