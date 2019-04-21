Уряд Лівії розпорядився заарештувати понад 60 польових командирів Хафтара

Визнаний міжнародною спільнотою лівійський уряд національної єдності санкціонував арешт 64-ьох польових командирів "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара. Голова уряду Фаїз Сарадж у неділю, 28 квітня, дав відповідне розпорядження військовій прокуратурі країни, передає агентство dpa.

Польових командирів ЛНА керівник лівійського уряду звинуватив у "агресії" проти столиці Триполі. У списку осіб, котрі розшукуються, - два сини генерала Хафтара та вище командування ЛНА.

Раніше уряд Лівії розпорядився заарештувати самого Хафтара.

Бормбардування Триполі та бої в столиці

У ніч на 28 квітня Триполі знову зазнало бомбардувань. Під час ударів з повітря загинули не менше дев'яти осіб. Ще близько двох десятків людей отримали поранення. За даними лівійського уряду, більшість жертв - цивільні, повідомляє агенція новин AFP.

Тим часом вірні уряду Сараджа сили в самому Триполі чинять опір підрозділам Хафтара та відвойовують позиції. За даними кореспондента Reuters, бої у південній частині міста точаться ледь не за кожен будинок. Урядовим військам, за оцінками журналіста, вдалося на південній околиці столиці за кілька днів просунутися на близько півтора кілометра.

Нагадаємо, з 4 квітня триває наступ ЛНА на Триполі. За цей час загинуло не менше 280 осіб. Ще понад 1300 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У Лівії досі зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.

Нещодавно про внесок Хафрата в боротьбу з ісламістами згадали й у Вашингтоні.