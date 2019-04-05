Уряд Лівії видав ордер на арешт генерала Хафтара

Лівійський уряд національної єдності, визнаний міжнародним співтовариством, у четвер, 18 квітня, видав ордер на арешт генерала Халіфи Хафтара, війська якого ведуть наступ на Триполі. Військова прокуратура країни санкціонувала арешт командувача "Лівійської національної армії" (LNA) і його шести підлеглих. Їх звинувачують у авіанальоті на житловий квартал в лівійській столиці, інформує dpa.

Цього ж дня члени Ради Безпеки ООН знову не змогли дійти спільної позиції щодо конфлікту в Лівії. Росія і Сполучені Штати Америки відхилили проект резолюції авторства Великобританії щодо конфлікту в північноафриканській країні. Так, невдоволення Москви викликав пункт, який покладає відповідальність за останні спалахи насильства на генерала Хафтара. Офіційний представник ООН в Лівії Гассан Саламі попередив про загрозу подальшої ескалації насильства.

Нагадаємо, що командувач "Лівійської національної армії" (LNA) і колишній соратник Муамара Каддафі Халіфа Хафтар на початку квітня почав наступ на Триполі з метою повалити повалити уряд національної єдності Фаїза Сараджа.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жертвами боїв між силами Хафтара і уряду національної єдності стали понад 200 осіб, ще щонайменше 900 зазнали поранень. За інформацією Міжнародної організації з міграції (МОМ), понад 25 тисяч осіб були змушені залишити свої домівки.