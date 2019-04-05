 Уряд Лівії видав ордер на арешт генерала Хафтара | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Уряд Лівії видав ордер на арешт генерала Хафтара

Командувача "Лівійської національної армії" Халіфу Хафтара і його підлеглих звинувачують у скоєнні авіанальотів на житловий квартал у лівійській столиці.

Наслідки бомбардування Триполі

Наслідки бомбардування Триполі

Лівійський уряд національної єдності, визнаний міжнародним співтовариством, у четвер, 18 квітня, видав ордер на арешт генерала Халіфи Хафтара, війська якого ведуть наступ на Триполі. Військова прокуратура країни санкціонувала арешт командувача "Лівійської національної армії" (LNA) і його шести підлеглих. Їх звинувачують у авіанальоті на житловий квартал в лівійській столиці, інформує dpa.

DW.COM

Генерал Халіфа Хафтар керує наступом підконтрольних йому сил на столицю Лівії Триполі. Як колишній соратник Каддафі і генерал самопроголошеної армії, якому приписують зв'язки з РФ, може вплинути на ситуацію у країні? (09.04.2019)

Генерал Халіфа Хафтар оголосив про наступ своїх військ на Триполі, контрольоване міжнародно визнаним урядом Лівії. (05.04.2019)

Цього ж дня члени Ради Безпеки ООН знову не змогли дійти спільної позиції щодо конфлікту в Лівії. Росія і Сполучені Штати Америки відхилили проект резолюції авторства Великобританії щодо конфлікту в північноафриканській країні. Так, невдоволення Москви викликав пункт, який покладає відповідальність за останні спалахи насильства на генерала Хафтара. Офіційний представник ООН в Лівії Гассан Саламі попередив про загрозу подальшої ескалації насильства.

Нагадаємо, що командувач "Лівійської національної армії" (LNA) і колишній соратник Муамара Каддафі Халіфа Хафтар на початку квітня почав наступ на Триполі з метою повалити повалити уряд національної єдності Фаїза Сараджа.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жертвами боїв між силами Хафтара і уряду національної єдності стали понад 200 осіб, ще щонайменше 900 зазнали поранень. За інформацією Міжнародної організації з міграції (МОМ), понад 25 тисяч осіб були змушені залишити свої домівки.

 

Також за темою

Libyen Militärische Entwicklungen in Tripolis (Stills aus Reuters TV)

Сили лівійського генерала Хафтара захопили аеропорт біля Триполі 05.04.2019

"Лівійська національна армія" генерала Халіфи Хафтара контролює колишній аеропорт Триполі на південних околицях міста.

Реклама

Докладно

Між керівництвом українського уряду і Нафтогазом - знову протиріччя чрез ціну на газ

Гройсман проти Коболєва: зайва політизація ціни на газ

Прем'єр вимагає від "Нафтогазу" знизити ціну на газ. Однак, уряд може зробити це самостійно, запевняють експерти.  

Після націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 Україна влила в нього понад 160 мільярдів гривень

Чим загрожує Україні рішення суду щодо "ПриватБанку"

DW з'ясовувала, які наслідки для України матиме рішення суду щодо незаконності націоналізації "ПриватБанку".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  