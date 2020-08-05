Уряд Лівану пішов у відставку через вибух у порту Бейрута

Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб у понеділок, 10 серпня, оголосив про відставку свого уряду через вибух у порту Бейрута, який забрав життя близько 160 людей. "Сьогодні ми робимо крок назад, щоб бути разом з народом", - заявив він у телезверненні.

Діаб також наголосив, що в Лівані "система корупції є більшою за державу". За його словами держава не здатна позбутися цієї системи, і "один приклад корупції вибухнув у порту Бейрута".

Нагадаємо, 4 серпня Бейрут сколихнули потужні вибухи в районі порту ліванської столиці. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану. За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки.

Після вибуху у країні відновилися антиурядові протести. Багато ліванців, які тривалий час звинувачували політичну еліту в корупції та некомпетентності, закидали уряду відповідальність за вибух у порту. Крім того, декого з мітингарів обурило те, як уряд повівся після вибуху в Бейруті. Демонстранти вимагали відставки нинішнього уряду, а також проведення докорінних реформ.