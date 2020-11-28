 Уряд звільнив заступника міністра Немілостівого після інциденту з патрульною поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2021

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Новини

Уряд звільнив заступника міністра Немілостівого після інциденту з патрульною поліцією

Заступник міністра Віталій Немілостівий був звільнений після інциденту з патрульною поліцією через неприпустиму поведінку, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Патрульна поліція у Києві, архівне фото

Патрульна поліція у Києві, архівне фото

Кабінет міністрів України у четвер, 21 січня, звільнив на позачерговому засіданні заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

"Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно звільнили заступника міністра", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

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Цього ж дня патрульна поліція України повідомила деталі інциденту з Немілостівим у соцмережі Facebook. За їхніми словами, нещодавно пізно вночі, на вулиці Жилянській у Києві екіпаж київських патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп'яніння.

"Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, а також пред'явив відповідне посвідчення підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом", - йдеться у повідомленні патрульної поліції.

За цією інформацією, водій підійшов до патрульних, закинув до салону службового автомобіля ключі від своєї машини "та повідомив, що він йде з місця".

"Патрульні скомандували водієві залишатися на місці, однак той не реагував. Натомість почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг. На що патрульні, згідно зі ст. 45  ЗУ "Про Національну поліцію", застосували до громадянина кайданки", - повідомили у поліції.

На водія склали адмінматеріали: протокол за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожного знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання. Наразі адмінматеріали направлені до суду, який прийме рішення у цій справі.

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