 Уряд запевняє, що навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно попри карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уряд запевняє, що навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно попри карантин

Уряд розраховує, що навчальний рік на всій території України розпочнеться з 1 вересня попри нові правила карантину. Вчителям щоденно вимірюватимуть температуру, а дітей опитуватимуть щодо стану їхнього здоров'я.

В уряді запевнили, що навчальний рік в Україні розпочнеться з 1 вересня попри нові правила карантину

В уряді запевнили, що навчальний рік в Україні розпочнеться з 1 вересня попри нові правила карантину

Навчальний рік у всіх регіонах України розпочнеться вчасно - з 1 вересня. У цьому запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 30 липня, під час селекторної наради з керівниками областей.

Читайте також: Україна запроваджує нові правила карантину

"Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці", - зазначив Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

Водночас він уточнив, що згідно з новими правилами адаптивного карантину, які діятимуть з 1 серпня, залежно від епідеміологічної ситуації на окремих територіях, у районах, містах "червоної" зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

Під час наради головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав про норми щодо організації роботи закладів освіти. "Вони спрямовані насамперед на розрив можливого спілкування дітей різних вікових груп. Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу", - сказав Ляшко.

Він додав, що вчителям щодня вимірюватимуть температуру. Також вони повинні бути в масках до початку уроку. "Для дітей - інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров'я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника", - додав Ляшко.

Нагадаємо, з 1 серпня залежно від епідемічної ситуації різний обсяг обмежень діятиме у регіонах України "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зон.

Читайте також: Половина українців негативно оцінили дистанційне навчання - опитування 

Дивитись відео 06:53

Як коронавірус і карантин змінюють освіту в Україні (29.04.2020) 

Дивитись відео 05:03

ЗНО і німецькі університети: не кількістю, а якістю (25.06.2020)

Також за темою

Coronavirus Lernen für das Abitur Home schooling

Половина українців негативно оцінили дистанційне навчання - опитування 29.07.2020

Майже 50 відсотків опитаних соціологами українців зазначили, що не підтримали проведення дистанційного навчання в школах через пандемію COVID-19 у березні-травні 2020 року.

Südkorea Chungju | Coronavirus | Schulöffnungen

Учням в Україні збираються вимірювати температуру тіла на вході до шкіл 15.07.2020

В українських школах з початку нового навчального року планується запровадити обов'язкове вимірювання температури.

Ukraine Kiew | Regierungsgebäude

Навіщо Денису Шмигалю знадобилось міністерство стратегічних галузей? 24.07.2020

В Україні з'явилось нове міністерство. Назвали його міністерством зі стратегічних галузей промисловості. Експерти сумніваються в доцільності такої структури, застерігають перед хаосом та зростанням корупційних ризиків.

Реклама

Докладно

Брюссель вважає владу РФ відповідальною за поширення програми-вірусу NotPetya, під ударом якого виявилася і Україна

ЄС уперше покарав Росію за хакерські атаки

Брюссель уперше застосував кіберсанкції проти розвідки РФ через втручання в IT-системи країн-членів ЄС та України. Чому?  

Deutschland Exporteinbruch Neuwagen (Imago Images/J. Tack)

ВВП Німеччини скоротився на безпрецедентні 10,1 відсотка

Історичне падіння економіки Німеччини зафіксовано в другому кварталі 2020 року. На повне відновлення може піти два роки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  