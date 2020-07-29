Уряд запевняє, що навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно попри карантин

Навчальний рік у всіх регіонах України розпочнеться вчасно - з 1 вересня. У цьому запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 30 липня, під час селекторної наради з керівниками областей.

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"Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці", - зазначив Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

Водночас він уточнив, що згідно з новими правилами адаптивного карантину, які діятимуть з 1 серпня, залежно від епідеміологічної ситуації на окремих територіях, у районах, містах "червоної" зони будуть ухвалюватися окремі рішення.

Під час наради головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав про норми щодо організації роботи закладів освіти. "Вони спрямовані насамперед на розрив можливого спілкування дітей різних вікових груп. Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу", - сказав Ляшко.

Він додав, що вчителям щодня вимірюватимуть температуру. Також вони повинні бути в масках до початку уроку. "Для дітей - інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров'я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника", - додав Ляшко.

Нагадаємо, з 1 серпня залежно від епідемічної ситуації різний обсяг обмежень діятиме у регіонах України "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зон.

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