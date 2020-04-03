Уряд заборонив хворим на коронавірус українцям ходити в магазини і аптеки

Український уряд заборонив інфікованим коронавірусом, які перебувають на самоізоляції, відвідувати аптеки, продуктові магазини та вигулювати домашніх тварин. Ці та інші зміни правил передбачені у відповідній постанові уряду України від 2 квітня 2020 року № 255, якою вносяться зміни до постанови № 211, оприлюдненій на сайті Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, обов'язковій самоізоляції підлягають "особи, які мали контакт із хворим на COVID-19, окрім осіб, які перебували в засобах індивідуального захисту під час виконання службових обов'язків; особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 і не потребують госпіталізації, а також особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, що забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури".

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Крім того, особа, якій призначили самоізоляцію, зобов'язана зазначити місце самоізоляції та контактний номер телефону, короткі відомості про стан здоров'я і хронічні захворювання - цю інформацію вносять до відповідних інформаційних систем, зокрема до мобільного застосунку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

За надання неправдивих відомостей про місце своєї самоізоляції, засоби зв'язку, а також за недотримання режиму самоізоляції загрожує адміністративна відповідальність, а в разі порушення режиму самоізоляції, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема смерть третіх осіб, - кримінальна відповідальність.

Що робити інфікованим, яким немає кому допомогти

Винятки становлять лише люди, які потребують ізоляції, але про яким немає кому попіклуватися. Таким особам дозволяється відвідувати місця торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж два кілометри від місця самоізоляції, за умови використання респіраторів або захисних масок.

Раніше цього дня повідомлялося, український Кабмін посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, з 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. В громадських містах заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також буде заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна буде відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.