 Уряд Еквадору залишив столицю країни через масові протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2019

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Новини

Уряд Еквадору залишив столицю країни через масові протести

На тлі масштабних протестів президент Еквадору Ленін Морено повідомив про переведення уряду зі столиці країни Кіто до міста Гуаякіль.

Масові антиурядові протести у Еквадорі

Масові антиурядові протести у Еквадорі

Після масових протестів в Еквадорі уряд країни залишив столицю Кіто. У понеділок, 7 жовтня, президент Ленін Морено повідомив про переведення уряду до міста Гуаякіль.

Водночас глава держави виступив зі звинуваченнями на адресу свого попередника. За його словами, експрезидент Еквадору Рафаель Корреа, а також президент Венесуели Ніколас Мадуро здійснюють спроби організувати в країні державний переворот. "Мадуро і Корреа запустили в дію план дестабілізації", - заявив Морено. За словами президента Еквадору, мародерство і вандалізм з боку протестувальників, які виступають проти підвищення цін на паливо, свідчать про їх прагнення до руйнування державного порядку у країні.

Марш представників корінних народів в Кіто

До столиці прямує не менше 20 тисяч представників корінних народів Еквадору і фермерів. Перші групи вже досягли Кіто 7 жовтня. Глава МВС Марія Паула Ромо повідомила, що у ніч на вівторок демонстранти уже підпалили один з поліцейських відділків. Крім того, учасники протесту оточили будівлю Конгресу.

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8 жовтня очікується прибуття основної частини протестного маршу, а на наступний день у Кіто відбудеться акція, до якої закликала Конфедерація корінних народів Еквадору.

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі почалися через різке підвищення цін на паливо, викликане скасуванням державних субсидій. Влада більше не може дозволити собі субсидувати його покупку, пояснив президент Морено. Від початку жовтня ціни на паливо підскочили більш ніж удвічі. Глава держави запровадив режим надзвичайного стану строком на 60 днів і скасував триденний візит до Німеччини.

Масові акції паралізували роботу громадського транспорту в багатьох містах республіки. Правоохоронці затримали 477 осіб. Представники корінних народів заявили, що з 6 жовтня утримують кілька десятків військовослужбовців і поліцейських.

Від початку протестів вже загинув один мирний житель, ще 77 осіб дістали поранень. Більшість з постраждалих - співробітники сил безпеки Еквадору, заявила глава МВС.

Субсидії на паливо були введені в Еквадорі в 1970-их роках. Їх скасування є частиною пакету економічних заходів, за допомогою яких влада хоче боротися з кризою в країні. Еквадор раніше отримав від Міжнародного валютного фонду позику в розмірі 4,2 ​​мільярда доларів і зобов'язався у відповідь скоротити державні витрати. Програма субсидій обходилася бюджету в 1,3 мільярда доларів США на рік. Раніше від державного регулювання цін на бензин відмовилися у сусідній Венесуелі.

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