 Уряд Еквадору визнав загибель чотирьох протестувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Новини

Уряд Еквадору визнав загибель чотирьох протестувальників

Під час антиурядових протестів у Еквадорі загинуло четверо учасників масових акцій, визнали в міністерстві внутрішніх справ країни.

Серед загиблих протестувальників в Еквадорі - один із лідерів корінного населення країни

Серед загиблих протестувальників в Еквадорі - один із лідерів корінного населення країни

Загибель чотирьох протестувальників під час масових протестів проти уряду президента Леніна Морено в столиці Еквадору Кіто підтвердили в міністерстві внутрішніх справ країни. Про це під час пресконференції в четвер ввечері, 10 жовтня, повідомила міністерка внутрішніх справ Еквадору Марія-Паула Ромо.

Серед загиблих Іносенсіо Тукумбі - один із місцевих лідерів корінних народів, що протестують проти уряду Морено. Раніше Конфедерація корінних народів Еквадору CONAIE повідомила, що Тукумбі загинув від гранати зі сльозогінним газом, яка потрапила йому у голову.

Після цього протестувальники захопили близько десятка поліцейських, яких змусили нести труну із загиблим лідером до місцевого центру культури, де відбувалося прощання із Тукумбі. Після цього правоохоронців на вимогу Морено відпустили.

Ці події змусили керівництво CONAIE видмовитися від запропонованих президентом переговорів та закликати до "радикалізації" протестів проти підвищення цін на паливо, які охопили країну. "Жодного діалогу із урядом вбивць", - заявив лідер CONAIE Хайме Варгас. Попри це Морено зберігає оптимізм щодо можливого вирішення кризи. "Без сумніву ми знайдемо рішення для цього вже незабаром", - зазначив президент.

DW.COM

Враховуючи чотирьох загиблих у нещодавніх протестах, загальна кількість жертв масових акцій, які тривають в Еквадорі вже протягом тижня, сягнула п'яти. Про це в офісі місцевого омбудсмена оголосили 10 жовтня. "Ми закликаємо національний уряд припинити насильство та гарантувати право на мирний соціальний протест", - йдеться у заяві правозахисників.

Протести в Еквадорі за участі корінного населення, профспілок та студентських організацій почалися через різке підвищення цін на паливо, викликане скасуванням державних субсидій. Від початку жовтня ціни на паливо підскочили більш ніж удвічі. Через протести уряд Еквадору був змушений залишити столицю.

Субсидії на паливо були введені в Еквадорі в 1970-х роках. Їх скасування є частиною пакету економічних заходів, за допомогою яких влада хоче боротися з кризою в країні. Еквадор раніше отримав від Міжнародного валютного фонду позику в розмірі 4,2 ​​мільярда доларів і зобов'язався у відповідь скоротити державні витрати. Програма субсидій обходилася бюджету в 1,3 мільярда доларів США на рік. Раніше від державного регулювання цін на бензин відмовилися у сусідній Венесуелі.

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