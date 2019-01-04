 Уряд Габону повідомив про придушення спроби військового перевороту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2019

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Новини

Уряд Габону повідомив про придушення спроби військового перевороту

У Габоні невідомі від імені військових оголосили про захоплення влади й закликали населення до непокори. Однак згодом уряду вдалося придушити заколот.

Габон

Вірні уряду Габону військові, котрі придушили спробу перевороту

Група невідомих у понеділок, 7 січня, спробувала вчинити військовий переворот у Габоні. Гурт вдягнених у військову форму осіб вдерся в приміщення державної радіостанції в столиці країни місті Лібревіль, і згодом випустив в ефір звернення, в якому населення цієї африканської країни закликали до повстання проти чинного уряду, передає агенція новин AFP.

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Однак вже невдовзі до столиці країни були стягнуті військові підрозділи, що зберегли вірність президенту Алі бен Бонго Ондімбі. Квартал, де розташована споруда радіостанції, перекрила бронетехніка. Під час штурму будівлі радіостанції в місті лунали постріли, повідомив кореспондент агентства AFP.

Згідно з повідомленням прес-служби президента країни, сили безпеки звільнили будівлю державної радіостанції від заколотників. Під час штурму було вбито двох імовірних заколотників, ще кілька заарештовано, в тому числі їхнього керівника. 

Чинний президент Габону 59-річний Алі бен Бонго Ондімба пережив в жовтні минулого року інсульт і нині перебуває на лікуванні в Марокко. Глава держави з'явився на людях лише 31 грудня, визнавши, що пережив "складний час". Під час відсутності президента більшість його повноважень перебрали на себе згідно з рішенням Конституційного суду віце-президент, а також прем'єр-міністр.

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