Уряд Великобританії має намір внести в парламент проєкт про Brexit до Різдва

Британський уряд має намір до католицького Різдва 25 грудня представити на розгляд парламенту законопроєкт про вихід країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це в неділю, 15 грудня, заявив член Палати громад від Консервативної партії і головний секретар казначейства (міністерства фінансів) Великобританії Ріші Сунак.

"За підсумками виборів ми отримали основний мандат, який полягає в тому, що ми повинні завершити роботу над Brexit. Ми залишимо Євросоюз через кілька тижнів, до кінця січня. Наш намір полягає в тому, щоб повернути законопроєкт про вихід в парламент до Різдва", - сказав він. За його словами, після цього уряд Бориса Джонсона зможе представити законодавцям новий проєкт бюджету.

Переговори про зону вільної торгівлі

Тим часом колишній посол Великобританії при ЄС Іван Роджерс висловив думку, що на Лондон і Брюссель чекають жорсткі переговори про зону вільної торгівлі. За його оцінками, прем'єр Джонсон просто "скаже європейцям: якщо ви пред'явите занадто багато умов для згоди, я можу укласти угоду" з президентом США Дональдом Трампом. "Не здивуюся, якщо Джонсон віддасть пріоритет переговорам з США. Він обожнює театральні ефекти", - додав Роджерс в інтерв'ю німецькій газеті Das Handelsblatt.

Британська газета The Sunday Times, своєю чергою, повідомила, що після завершення Brexit Джонсон може здійснити масштабні перестановки в уряді і замінити до третини міністрів. Так, на зміну міністерству з питань виходу Великобританії з ЄС, можливо, створять нове відомство - з проблеми кордонів та імміграції.

Як повідомлялось, за підсумками позачергових парламентських виборів 12 грудня Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона здобула переконливу перемогу. Торі отримали абсолютну більшість місць в Палаті громад і здатні керувати країною самостійно, без партнерів.

Завдяки цьому узгоджений з Брюсселем договір про умови і порядок виходу Великобританії зі складу ЄС можливо тепер провести через парламент. Лондон планує здійснити Brexit 31 січня.