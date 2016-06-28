 Уряд Великобританії має намір внести в парламент проєкт про Brexit до Різдва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

Уряд Великобританії має намір внести в парламент проєкт про Brexit до Різдва

Уряд у Лондоні має намір внести в парламент законопроєкт щодо виходу Великобританії з ЄС до 25 грудня. Колишній посол при ЄС вважає, що у Лондона та Брюсселя попереду складні переговори про ЗВТ.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Британський уряд має намір до католицького Різдва 25 грудня представити на розгляд парламенту законопроєкт про вихід країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це в неділю, 15 грудня, заявив член Палати громад від Консервативної партії і головний секретар казначейства (міністерства фінансів) Великобританії Ріші Сунак.

"За підсумками виборів ми отримали основний мандат, який полягає в тому, що ми повинні завершити роботу над Brexit. Ми залишимо Євросоюз через кілька тижнів, до кінця січня. Наш намір полягає в тому, щоб повернути законопроєкт про вихід в парламент до Різдва", - сказав він. За його словами, після цього уряд Бориса Джонсона зможе представити законодавцям новий проєкт бюджету.

Переговори про зону вільної торгівлі

Тим часом колишній посол Великобританії при ЄС Іван Роджерс висловив думку, що на Лондон і Брюссель чекають жорсткі переговори про зону вільної торгівлі. За його оцінками, прем'єр Джонсон просто "скаже європейцям: якщо ви пред'явите занадто багато умов для згоди, я можу укласти угоду" з президентом США Дональдом Трампом. "Не здивуюся, якщо Джонсон віддасть пріоритет переговорам з США. Він обожнює театральні ефекти", - додав Роджерс в інтерв'ю німецькій газеті Das Handelsblatt.

DW.COM

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що тепер має "потужний мандат на Brexit", а лідер лейбористів Джеремі Корбін іде у відставку. (13.12.2019)

Епітети на кшталт "значимий" та "історичний" використовують надто часто і часто недоречно. Але не зараз: результати цих виборів у Великобританії визначать політику країни на роки, вважає Роберт Мадж. (13.12.2019)

Британська газета The Sunday Times, своєю чергою, повідомила, що після завершення Brexit Джонсон може здійснити масштабні перестановки в уряді і замінити до третини міністрів. Так, на зміну міністерству з питань виходу Великобританії з ЄС, можливо, створять нове відомство - з проблеми кордонів та імміграції.

Як повідомлялось, за підсумками позачергових парламентських виборів 12 грудня Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона здобула переконливу перемогу. Торі отримали абсолютну більшість місць в Палаті громад і здатні керувати країною самостійно, без партнерів.

Завдяки цьому узгоджений з Брюсселем договір про умови і порядок виходу Великобританії зі складу ЄС можливо тепер провести через парламент. Лондон планує здійснити Brexit 31 січня.

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