 Уряд Австрії отримає компенсацію за дизельні поліцейські авто Volkswagen | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.12.2019

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Економіка

Уряд Австрії отримає компенсацію за дизельні поліцейські авто Volkswagen

Сума угоди, укладеної між австрійським урядом і офіційним імпортером автомобілів Volkswagen у Австрії, не розголошується.

Австрійські поліцейські зі службовим автомобілем VW (архівне фото)

Австрійські поліцейські зі службовим автомобілем VW (архівне фото)

Уряд Австрії отримає компенсацію за придбані раніше автомобілі німецького автомобільного концерну Volkswagen (VW) з дизельними двигунами. Йдеться про 2100 автомобілів VW, які раніше були закуплені міністерством внутрішніх справ Австрії. На цих автомобілях, як і на багатьох інших дизельних автівках німецького концерну, було встановлене програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати даними щодо шкідливих викидів у атмосферу.

Про домовленість між МВС Австрії та VW обидві сторони заявили у суботу, 28 грудня. Сума відшкодування не розголошується за умовами угоди. Утім, агенція новин dpa з посиланням на власні джерела повідомила, що може йтися про суму, яка є істотно меншою за 2,6 мільйона євро - саме такої компенсації вимагав уряд Австрії.

Речник Volkswagen наголосив, що угода не може розглядатися як прецедент в інших аналогічних справах, оскільки угоду з австрійським урядом уклав не автоконцерн, а офіційний імпортер - компанія Porsche Austria.

Нагадаємо, "дизельний скандал" навколо концерну Volkswagen спалахнув у вересні 2015 року. З'ясувалося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників. Станом на грудень 2019 року "дизельний скандал" вже обійшовся Volkswagen у близько 28 мільярдів євро.

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