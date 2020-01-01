Уряд Австралії спрямував на допомогу заблокованим на узбережжі кораблі ВМС

Уряд Австралії оголосив, що спрямував допомогу тиcячам людей, які через лісові пожежі заблоковані на пляжах у східній Австралії. Як повідомляється у середу, 1 січня, продукти харчування та воду доставлять військові кораблі. Однак прибережних містечок у штатах Вікторія вони дістануться не раніше четверга або навіть п'ятниці.

Крім того, розпочнеться евакуація людей з пляжів вертольотами.

Лісові пожежі в Австралії

Найбільші пожежі вирують поблизу місті Маллакута у Вікторії, що розташоване у 500 кілометрах на схід від Мельбурна. Там на місцевих пляжах заблоковані чотири тисячі людей, котрі рятувались від вогню.

Лісові пожежі, що вирують в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами понад 40 градусів за Цельсієм та пориви вітру. Від стихії масово гинуть тварини. Тисячі туристів та місцевих мешканців змушені тікати від пожеж до тихоокеанського узбережжя.