 Уряд Австралії спрямував на допомогу заблокованим на узбережжі кораблі ВМС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2020

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Новини

Уряд Австралії спрямував на допомогу заблокованим на узбережжі кораблі ВМС

На пляжах у східній Австралії через лісові пожежі заблоковані тисячі людей. Військові кораблі доставлять їм харчі та воду.

Australien Mallacoota Buschbrände (Reuters/J. Smith)

Уряд Австралії оголосив, що спрямував допомогу тиcячам людей, які через лісові пожежі заблоковані на пляжах у східній Австралії. Як повідомляється у середу, 1 січня, продукти харчування та воду доставлять військові кораблі. Однак прибережних містечок у штатах Вікторія вони дістануться не раніше четверга або навіть п'ятниці.

Крім того, розпочнеться евакуація людей з пляжів вертольотами.

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Найбільші пожежі вирують поблизу місті Маллакута у Вікторії, що розташоване у 500 кілометрах на схід від Мельбурна. Там на місцевих пляжах заблоковані чотири тисячі людей, котрі рятувались від вогню.

Лісові пожежі, що вирують в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами понад 40 градусів за Цельсієм та пориви вітру. Від стихії масово гинуть тварини. Тисячі туристів та місцевих мешканців змушені тікати від пожеж до тихоокеанського узбережжя.  

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Рятувати вже нічого

    Лише пожежа "Кінкейд" на півночі Каліфорнії знищила десятки будинків, серед яких виноробне господарство, якому було 150 років. Станом на 29 жовтня, за даними пожежників, під контролем перебуває лише 15 відсотків пожежі. Вогонь поширився на територію площею 300 квадратних кілометрів. Для боротьби з природною стихією залучено понад три тисячі пожежників, а також літаки та вертольоти.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Давид проти Голіафа

    З таким вогнем, як на цій фотографії поряд з містом Гілдсбурґ, пожежникам практично неможливо боротися. У Каліфорнії нині лютує одразу кілька пожеж, які посилюються спекою, посухою та сильним пустельним вітром Санта-Ана. У той час, як на півдні Каліфорнії люди можуть полегшено перевести подих, на півночі американського штату ситуація є надзвичайно складною.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Сан-Франциско у диму

    Вогонь добрався навіть до каліфорнійських мегаполісів - на цьому фото вертоліт, залучений до гасіння трав'яного настилу в бухті Сан-Франциско. Найбільша енергетична компанія Каліфорнії через загрозу пожеж відключила від електрики та газу близько мільйона домогосподарств.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Не дати прапор на поталу вогню

    Перед тим, як пожежа "Кінкейд" досягла виноробного регіону Сонома, двоє пожежників зняли американський прапор з одного з житлових будинків у Гілдсбурґу. Оскільки губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив через стихію надзвичайний стан, близько 180 тисяч осіб у Сономі змушені були залишити свої будинки й евакуюватися.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Сотні тисяч евакуйованих

    Як заявив під час оголошення надзвичайного стану губернатор Каліфорнії, до проведення евакуації у зв'язку з пожежею залучено понад три тисячі рятувальників. За його словами, це необхідно, щоб евакуація пройшла успішно, а населення сприймало її серйозно. На минулих вихідних було евакуйовано також дві лікарні, а пацієнти переміщені в інші лікувальні заклади.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Ризикована робота

    Рятувальники нерідко ризикують власним життям під час таких операцій, як боротьба з лісовими пожежами. І вогонь при цьому не дає їм часу на справжній перепочинок. Після спалаху пожеж цієї осені вже двоє пожежників зазнали травмувань.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Небезпека залишається

    Навіть якщо виглядає, ніби небезпека минула, це не так. Вогонь, який тліє, як видно на цій фотографії, може будь-якої миті знову розгорітися на повну силу. Влада штату розраховує, що зможе повністю побороти пожежу "Кінкейд" не раніше 7 листопада.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Вітер коїть лихо

    За умов такого потужного вітру, як зараз, у Каліфорнії існує небезпека падіння опор високовольтних ліній та обрив ліній електропередачі, що своєю чергою спричиняє нові пожежі. Лісова пожежа в окрузі Парадайс на півночі Каліфорнії, яка у листопаді минулого року забрала життя 85 осіб, також почалася через проблему на лінії електропередачі.

    Автор: Настассья Штраухлер


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