Урядовці Австрії продовжать виконувати обов'язки, але без Себастіана Курца

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) у вівторок, 28 травня, доручив колишнім урядовцям кабінету канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) продовжити їхню роботу на своїх посадах до формування нового уряду. Єдиним виключенням виявився сам екс-канцлер - його завдання виконуватиме міністр фінансів та колишній віце-канцлер Гартвіґ Льоґер (Hartwig Löger).

Втім старий кабінет працюватиме лише лічені дні. Не пізніше, ніж через тиждень Ван дер Беллен планує доручити обраному ним новому голові уряду сформувати так званий кабінет експертів, який отримає повноваження щонайменше до нових парламентських виборів, запланованих на вересень.

Сам Курц після відставки не планує повертатися у парламент та очолювати там фракцію Австрійської народної партії (АНП). Натомість, він має намір здійснити тур країною, аби "закликати людей підтримати його курс", повідомив речник екс-канцлера у вівторок, 28 травня.

Днем раніше австрійський парламент висловив недовіру Курцу та очолюваному ним консервативному уряду, відправивши його таким чином у відставку. Відповідне рішення більшість депутатів ухвалила під час позачергового засідання.

Ухвалення цього рішення стало можливим завдяки тому, що разом із опозиційною Соціал-демократичною партією Австрії свої сили об'єднала Австрійська партія свободи (АПС), яка донедавна залишалася у правлячій коаліції із консерваторами Курца. Її вихід з коаліції відбувся внаслідок політичної кризи, що розпочалась після оприлюднення німецькими ЗМІ відеозапису прихованої камери, зробленого під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії, лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету. Зйомка відео, ймовірно, була організована як пастка для Штрахе.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між АНП та правопопулістською АПС. Ван дер Беллен після переговорів із Курцом виступив за проведення дострокових виборів у вересні.