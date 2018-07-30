Урядовий бункер ФРН запрошує туристів (відео)

Який вигляд має найсекретніший та найдорожчий об'єкт ФРН часів "холодної війни"? Запрошуємо на екскурсію унікальною історичною пам'яткою, якою став старий урядовий бункер, захований в горах на берегах Рейну.
Михайло Малий відвідав місце, де у разі ядерної війни з СРСР мало врятуватися керівництво тодішньої Західної Німеччини
Напівтемрява, важкі гермодвері, температура плюс 12. Блукаючи коридорами урядового бункера, занурюєшся в атмосферу "холодної війни". Ніби на машині часу потрапляєш в епоху протистояння блоку НАТО і країн Варшавського договору.
У чому секрет якості та чистоти водопроводної води в Німеччині? Дивіться у відеоблозі "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (05.06.2018)
Рівень довіри німців до поліції росте і вже сягнув 89% населення. Дивіться у спецпроекті DW "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" подробиці роботи правоохоронців міста Бонн. (25.04.2018)
Різдвяний ярмарок у Німеччині - місце, де можна відчути дух Різдва та силу середньовічних традицій. Дізнайтеся з Михайлом Малим, чим ласують на ярмарках, чому так смакує глінтвейн і що придбати у численних ятках. (22.12.2017)