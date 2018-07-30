Урядовий бункер ФРН запрошує туристів (відео)

Німеччина на велосипеді у проекті DW про життя у Німеччині (відео)

У Німеччині понад 70 мільйонів велосипедів на 80 мільйонів населення. І де ж усі вони їздять? Вирушаймо у велотур вихідного дня вздовж річок Рейн та Ар у проекті DW "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"! (21.11.2017)