 Урядовий бункер ФРН запрошує туристів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.07.2018

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Політика й суспільство

Урядовий бункер ФРН запрошує туристів (відео)

Який вигляд має найсекретніший та найдорожчий об'єкт ФРН часів "холодної війни"? Запрошуємо на екскурсію унікальною історичною пам'яткою, якою став старий урядовий бункер, захований в горах на берегах Рейну.

Михайло Малий відвідав місце, де у разі ядерної війни з СРСР мало врятуватися керівництво тодішньої Західної Німеччини

Михайло Малий відвідав місце, де у разі ядерної війни з СРСР мало врятуватися керівництво тодішньої Західної Німеччини

Напівтемрява, важкі гермодвері, температура плюс 12. Блукаючи коридорами урядового бункера, занурюєшся в атмосферу "холодної війни". Ніби на машині часу потрапляєш в епоху протистояння блоку НАТО і країн Варшавського договору. 

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