 Урядова криза в Італії: розпалася правляча коаліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2021

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Урядова криза в Італії: розпалася правляча коаліція

Лідер партії "Жива Італія" експрем'єр Маттео Ренці оголосив про вихід його політсили з урядової коаліції. Його партія була молодшим партнером у правлячій коаліції.

Маттео Ренці

Експрем'єр Маттео Ренці оголосив, що його політсила виходить з нинішньої урядової коаліції

Молодший партнер по урядовій коаліції в Італії - партія "Жива Італія" - оголосила про вихід з правлячої коаліції. Про це заявив у середу, 13 січня, лідер "Живої Італії" колишній прем'єр-міністр країни Маттео Ренці. Він також оголосив відкликання з нинішнього уряду двох міністерок - з питань сім'ї та з питань сільського господарства, які є представницями цієї політичної сили, передає агенція новин Reuters.

Таким чином, нинішня очолювана Джузеппе Конте урядова коаліція, де найбільшими силами є популістська партія "Рух п'яти зірок" і соціал-демократи, втрачає більшість у парламенті. Сам Конте повідомив, що розмовляв цього дня з президентом країни Серджо Маттаррела про розкол у коаліції, передає інформагенція dpa.

Хоч партія "Жива Італія" має досить небагато місць у парламенті, однак голоси її членів були вирішальними для уряду Конте. Особливо це стосується Сенату. Розбіжності між Конте та Ренці особливо посилилися під час дискусії про застосування допомоги з боку ЄС для підтримки Італії, що особливо сильно постраждала від пандемії COVID-19.

Як припускають італійські ЗМІ, Конте намагатиметься уникнути нових виборів. У такому разі він міг би спробувати порушити питання вотуму довіри до уряду та шукати інших союзників для коаліції. Сам Конте запевнив 13 січня, що потребує солідної більшості в парламенті для свого уряду. Чергові парламентські вибори в Італії заплановані на 2023 рік.

Крім партії "Жива Італія", молодшим партнером у коаліції є також невелика партія "Свобода і рівність".

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