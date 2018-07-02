 Урядова криза в ФРН: у фракції консерваторів наголошують на єдності ХДС і ХСС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Урядова криза в ФРН: у фракції консерваторів наголошують на єдності ХДС і ХСС

Під час засідання фракції ХДС/ХСС у Бундестазі представники двох партій наголошували на важливості зберегти союз. В обох сестринських партіях розраховують на порозуміння в міграційному питанні.

Александер Добріндт (ХСС) та Анґела Меркель (ХДС) під час засідання фракції 2 липня

Александер Добріндт (ХСС) та Анґела Меркель (ХДС) під час засідання фракції 2 липня

Канцлерка Німеччини, лідерка  Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анґела Меркель (Angela Merkel) сподівається на вирішення суперечки щодо міграційної політики із главою МВС країни, лідером Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горстом Зеегофером (Horst Seehofer), яка призвела до кризи в уряді. "Є велике бажання до вирішення", - заявила Меркель у понеділок, 2 липня, під час засідання фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, передає агенція Reuters з посиланням на учасників засідання. Меркель наголосила на "спільній долі" сестринських партій. 

Голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фолькер Каудер (Volker Kauder) також заявив про оптимістичні очікування щодо вирішення суперечки. "Ми залишаємося разом", - зазначив він.

Своєю чергою голова парламентської групи ХСС Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) вказав, що за 70 років обидві партії разом пережили "багато злетів та падінь", цитує агенція AFP. За його словами, єдність утверджується тоді, коли її випробовують.

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер йде на ескалацію протистояння з канцлеркою Анґелою Меркель у питанні політики щодо мігрантів та біженців. Це не вперше, коли ці союзні політики обирають різні курси. (02.07.2018)

Спочатку ультиматум, потім драма, тепер фарс: міністр внутрішніх справ і голова ХСС Горст Зеегофер спричинив у Німеччині урядову кризу і поставив під загрозу союз з ХДС. (02.07.2018)

Після засідання фракції Меркель та Гoрст Зеегофер зустрілися з головою Бундестагу Вольфґанґом Шойбле (Wolfgang Schäuble) для пошуку шляхів виходу з кризи. Заплановано, що після цього відбудеться зустріч керівництва сестринських партій за участі Меркель та Зеегофера.

Нагадаємо, Зеегофер  наполягає на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігає від односторонніх дій Берліна та прагне загальноєвропейського рішення цього питання.

У ніч на 29 травня лідери ЄС попередньо домовилися про подальші дії. У спільній заяві вони наголосили, що міграція зареєстрованих шукачів притулку з однієї країни ЄС в іншу створює загрозу для системи притулку в ЄС і тому уряди повинні вжити всіх заходів, аби їй запобігти.

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

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