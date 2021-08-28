Ураган "Іда" лютує в штаті Луїзіана: щонайменше одна жертва

Буревій "Іда" досяг напередодні узбережжя американського штату Луїзіана. Станом на ранок понеділка, 30 серпня, відомо про щонайменше одного загиблого внаслідок спричиненого сильним вітром падіння дерева в Новому Орлеані.

За даними Національного центру спостереження за ураганами (NHC), коли цей буревій досяг узбережжя, він мав потужність урагану четвертої категорії та вважався вкрай небезпечним. Але згодом він ослаб й нині має силу урагану першої категорії.

Утім, послаблення буревію і сповільнення його швидкості, означає, що він довше перебуватиме на території штату, чинячи свою руйнівну дію. Тобто ті райони, що опиняться на шляху буревію, довше піддаватимуться впливу екстремальних вітрів і сильних опадів.

Смертельно небезпечний

Тим часом експерти Національного центру спостереження за ураганами застерегли про "смертельну небезпеку" від "Іди" і закликали жителів постраждалих районів "вжити всіх необхідних заходів для захисту свого життя і майна".

Падіння дерев уже призвело до однієї жертви урагану "Іда"

Президент США Джо Байден, який у неділю відвідав Агентство з управління надзвичайними ситуаціями США (Fema), теж закликав людей серйозно поставитися до небезпеки. "Це потенційно смертоносний ураган", - сказав американський лідер.

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Увечері неділі повідомлялося, що понад мільйон мешканців Луїзіани залишилися без електропостачання внаслідок спричинених ураганом пошкоджень ліній електропередач та трансформаторних підстанцій. Над Новим Орлеаном ураган пронісся зі швидкістю вітру до 195 кілометрів на годину. За даними органів влади, нині в Новому Орлеані електроенергія надходить тільки від генераторів.

Наслідки урагану "Іда" в Новому Орлеані

Магазини, заправні станції й будинки в місті забарикадовані, а знаменитий Французький квартал спорожнів, повідомили репортери інформагенції AFP з місця подій.

Білий дім повідомив у неділю, що федеральна влада направила туди понад 2000 фахівців, включаючи групи рятувальників, а також воду, продовольство і генератори електроенергії.

Рівно 16 років тому місто Новий Орлеан спустошив руйнівний ураган "Катріна", який забрав життя понад 1800 людей.