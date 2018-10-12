Ураган "Майкл": не менше 17 загиблих, Мексико-Біч - як "зона воєнних дій"

Кількість жертв урагану "Майкл" у США продовжує зростати. Станом на вечір п'ятниці, 12 жовтня, через негоду загинули вже 17 людей, повідомляє агентство AFP з посиланням на дані місцевої влади у кількох штатах. У Флориді загинули восьмеро людей, у Вірджинії - п'ятеро, у Північній Кароліні - троє, а у Джорджії - одна особа.

Влада очікує, що число жертв зростатиме, оскільки пошукові операції тривають. "У мене є підстави вважати, що ми ще не дісталися районів, які постраждали найбільше", - сказав керівник Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями США (FEMA) Брок Лонг. За даними Пентагону, у рятувальній операції беруть участь також близько п'яти тисяч військових, сотні вертольотів та 1800 транспортних засобів армії.

Ураган спричинив значні руйнування у Флориді. Багато будинків були пошкоджені, вітер повиривав з корінням дерева та порвав лінії електропередач. У Флориді, Джорджії та Вірджинії сотні тисяч людей залишаються без електрики. "Мексико-Біч спустошене. Таке враження, що вибухнула бомба. Місто виглядає, як зона воєнних дій", - сказав губернатор Флориди Рік Скотт під час поїздки до Мексико-Біч - першого населеного пункту, по якому вдарив ураган на узбережжі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує відвідати Флориду та Джорджію. "Люди не мають уявлення про те, як сильно ураган "Майкл" вдарив по штату Джорджія... Ми працюємо з кожним районом та кожним штатом, що постраждав, - і ми з вами", - написав він у мережі Twitter.

Ураган четвертої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона досяг узбережжя Флориди 10 жовтня. Швидкість вітру сягала 250 кілометрів на годину, що лише на два кілометри на годину менше, ніж для урагану найвищої, п'ятої категорії. За даними Національної метеорологічної служби США, "Майкл" став найсильнішим ураганом у Флориді з 1851 року.