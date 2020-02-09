Ураган "Забіне": хто дає імена природним катаклізмам?
"Забіне" заподіяла чимало незручностей людям і завдала серйозної економічної шкоди. DW розбиралася, де і чому в Німеччині торгують назвами стихій.
Ураган "Забіне". Лютий 2020 року
Щорічно німецьким метеорологам доводиться давати назви 130-150 циклонам і 50-60 антициклонам, що впливають на погоду в Німеччині, а точніше в Центральній Європі. Тривалий час для цього користувалися стандартними списками - десять для циклонів і десять для антициклонів.
Кожний список містив по 26 жіночих або чоловічих імен - по одному на кожну літеру латинського алфавіту. Ці списки повторювалися. До 1998 року циклонам давали жіночі імена, антициклонам - чоловічі, але згодом запровадили щорічну ротацію.
Наступне нововведення на погодному фронті було 2002 року. Через фінансові труднощі під загрозою закриття опинився один з найстаріших у Німеччині пунктів спостережень за погодою - Навчальна метеостанція Вільного університету Берліна. Тутешній факультет, на якому готують синоптиків, вважається однією з провідних кузень метеорологічних кадрів у Німеччині.
Заради порятунку навчальної станції професійне співтовариство синоптиків - державна служба Deutscher Wetterdienst (DWD) і приватні фірми - підтримало ідею продавати назви циклонів і антициклонів на погодних картах, погодившись користуватися в своїх зведеннях цими іменами.
Купити ім'я, вірніше - стати "хрещеним" або "хрещеною" німецької погоди (Wetterpate), можна всього за 199 євро для циклону і за 299 євро для антициклону. Для цього треба оформити заявку на сайті берлінської навчальної метеостанції, погодитися з умовами угоди і переказати благодійний внесок. Виходить кілька тисяч євро на рік, зароблених буквально з повітря, але на добрі цілі.
За цей час "хрещеними погоди" вже стало більше кількох тисяч осіб - жителів Німеччини, інших європейських країн, а також Бразилії, Японії, США і Південної Африки. Німецькі назви циклонів і антициклонів також застовують у сусідніх країнах Європи.
Вимоги до імен для циклонів і антициклонів у Німеччині
- У списки очікування потрапляють тільки імена, що відповідають вимогам РАЦСів. Щодо цього дозволимо собі невеличкий ліричний відступ. Німецькі РАЦСи, приміром, відмовляються реєструвати новонароджених під іменами Юнґе ( "Хлопчик"), Штеренфрід ( "Порушник спокою"), Йогурт, Кельн і Боруссія, однак приймають такі імена як Тарзан, Шнеевітхен ("Білосніжка"), Престиж і Шанель.
- Як назви циклонів і антициклонів не допускаються назви фірм або прізвища. Винятки можливі, якщо вони звучать як імена - приміром, Фрідріх, Мартін, Мерседес.
- Виключаються також подвійні імена на кшталт Марії-Антуанетти, Жан-Жака або Франка-Вальтера.
- У написанні імен можуть використовуватися тільки основні літери латинського алфавіту та німецькі умлаути (ä, ö, ü).
- Імена повинні бути однозначно чоловічими або жіночими. Наприклад, не можна "Алекс", але можна "Александер" або "Александра".
Списки складають за алфавітним порядком - по одному імені на кожну літеру. Тож не можна вибрати собі якусь певну дату.
"Герварт": смертельний буревій накрив половину Європи
Готовність номер один у Берліні
Через ураган у Берліні оголосили режим надзвичайного стану та за тривогою підняли всі підрозділи пожежників. Найбільший удар стихії, за повідомленнями метеорологів, припав на ранок неділі, 29 жовтня: через повалені дерева у Бранденбурзі й Берліні було заблоковано автобани. Влада столиці закликала містян не виходити з дому.
"Герварт": смертельний буревій накрив половину Європи
Гамбург пішов під воду
У портовому Гамбурзі внаслідок буревію під воду пішов цілий район довкола Ельбської філармонії. Затопило історичний рибний ринок. За даними метеорологів, рівень води в Ельбі піднявся приблизно на три метри. Рятувальникам лише за одну ніч та ранок неділі, 29 жовтня, доводилось 800 разів виїздити на виклики: прибирати з вулиць обвалені дерева і витягати з води автомобілі.
"Герварт": смертельний буревій накрив половину Європи
Безкрилий млин
Від урагану постраждало чимало історичних будівель. Приміром, млину "Катаріна" в Ольденсворті, збудованому ще 1786 року, "Герварт" пошкодив дах та відірвав крила. На щастя, люди під час негоди не постраждали.
"Герварт": смертельний буревій накрив половину Європи
Зниклий пляж
На одному із Фризьких островів у Північному морі - Вангероге - штормовою хвилею у воду змило кількасот метрів берегової лінії, зокрема, частину пляжу й променаду, який вів на місцеву косу. Це місце - візитівка не лише острову, а й цілого регіону - є частиною національного парку "Нижньосаксонське ваттове море". Збитки оцінюють у 400 тисяч євро.
"Герварт": смертельний буревій накрив половину Європи
Сів на мілину
Неподалік острова Лангеог у Північному морі сів на мілину 225-метровий балкер під панамським прапором Glory Amsterdam. Подія сталася під час дрейфування: штормовий вітер завадив команді вивести судно на фарватер. 22 члени екіпажу не постраждали, однак через інцидент у море потрапили 1800 тон важкої нафти та 140 тон дизельного пального, якими балкер було заправлено.
"Герварт": смертельний буревій накрив половину Європи
Смерть у кемпінгу
У федеральній землі Нижня Саксонія на березі Північного моря потонув 63-річний чоловік. Разом зі своїм братом він ночував у мікроавтобусі VW Bully, припаркованому в кемпінгу, коли пересувне містечко накрило штормовою хвилею. Літній чоловік спробував втекти від неї, але не зміг. Його брат вижив.
"Герварт": смертельний буревій накрив половину Європи
Перерване сполучення
Німецька залізниця Deutsche Bahn 29 і 30 жовтня скасувала десятки регіональних та міжміських рейсів у семи регіонах. Так, не було сполучення із Берліном, Ганновером, Бременом, Гамбургом і Кілем. Причина - побоювання, що на рейки можуть обвалитися дерева, як це сталося під час попереднього буревію "Ксав'єр". У низці регіонів потяги ходили із значним запізненням.
"Герварт": смертельний буревій накрив половину Європи
Сильніший вітер, більше руйнувань
Порівняно з попереднім ураганом над Німеччиною - "Ксав'єр" - "Герварт" був значно сильнішим. У Німеччині загинули щонайменше троє людей, ще одна особа вважається зниклою без вісти. Швидкість вітру сягала 176 кілометрів на годину. Без жертв не обійшлося й у Польщі та Чехії.