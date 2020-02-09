Ураган "Забіне": хто дає імена природним катаклізмам?

Щорічно німецьким метеорологам доводиться давати назви 130-150 циклонам і 50-60 антициклонам, що впливають на погоду в Німеччині, а точніше в Центральній Європі. Тривалий час для цього користувалися стандартними списками - десять для циклонів і десять для антициклонів.

Кожний список містив по 26 жіночих або чоловічих імен - по одному на кожну літеру латинського алфавіту. Ці списки повторювалися. До 1998 року циклонам давали жіночі імена, антициклонам - чоловічі, але згодом запровадили щорічну ротацію.

Наступне нововведення на погодному фронті було 2002 року. Через фінансові труднощі під загрозою закриття опинився один з найстаріших у Німеччині пунктів спостережень за погодою - Навчальна метеостанція Вільного університету Берліна. Тутешній факультет, на якому готують синоптиків, вважається однією з провідних кузень метеорологічних кадрів у Німеччині.

Заради порятунку навчальної станції професійне співтовариство синоптиків - державна служба Deutscher Wetterdienst (DWD) і приватні фірми - підтримало ідею продавати назви циклонів і антициклонів на погодних картах, погодившись користуватися в своїх зведеннях цими іменами.

Купити ім'я, вірніше - стати "хрещеним" або "хрещеною" німецької погоди (Wetterpate), можна всього за 199 євро для циклону і за 299 євро для антициклону. Для цього треба оформити заявку на сайті берлінської навчальної метеостанції, погодитися з умовами угоди і переказати благодійний внесок. Виходить кілька тисяч євро на рік, зароблених буквально з повітря, але на добрі цілі.

За цей час "хрещеними погоди" вже стало більше кількох тисяч осіб - жителів Німеччини, інших європейських країн, а також Бразилії, Японії, США і Південної Африки. Німецькі назви циклонів і антициклонів також застовують у сусідніх країнах Європи.

Вимоги до імен для циклонів і антициклонів у Німеччині

- У списки очікування потрапляють тільки імена, що відповідають вимогам РАЦСів. Щодо цього дозволимо собі невеличкий ліричний відступ. Німецькі РАЦСи, приміром, відмовляються реєструвати новонароджених під іменами Юнґе ( "Хлопчик"), Штеренфрід ( "Порушник спокою"), Йогурт, Кельн і Боруссія, однак приймають такі імена як Тарзан, Шнеевітхен ("Білосніжка"), Престиж і Шанель.

- Як назви циклонів і антициклонів не допускаються назви фірм або прізвища. Винятки можливі, якщо вони звучать як імена - приміром, Фрідріх, Мартін, Мерседес.

- Виключаються також подвійні імена на кшталт Марії-Антуанетти, Жан-Жака або Франка-Вальтера.

- У написанні імен можуть використовуватися тільки основні літери латинського алфавіту та німецькі умлаути (ä, ö, ü).

- Імена повинні бути однозначно чоловічими або жіночими. Наприклад, не можна "Алекс", але можна "Александер" або "Александра".

Списки складають за алфавітним порядком - по одному імені на кожну літеру. Тож не можна вибрати собі якусь певну дату.