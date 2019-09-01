Ураган "Доріан" вирує у США, а на Багамах кількість жертв зросла до 30

Жителі Багамських островів оговтуються після того, як ураган "Доріан" спустошив їхню країну, та продовжують пошуки людей, які зникли безвісти. Станом на п'ятницю, 6 вересня, рятувальники на Багамах знайшли тіла 30 жертв урагану. Однак є побоювання, що кількість загиблих дедалі зростатиме.

"Я вважаю, що кількість жертв буде вражаючою (...) Я ніколи такого переживав і більше не хочу стати свідком подібного", - цитує агенція Reuters міністра охорони здоров'я Багамських островів Дуейна Сендса.

"Доріан" завдав Багамам збитків приблизно на сім мільярдів доларів. За даними ООН, 70 тисяч людей потребують негайної допомоги. Зокрема, не вистачає питної води, продуктів харчування та житла через масові руйнації.

"Доріан" тероризує узбережжя США

Тим часом, напередодні, 5 вересня, ураган "Доріан" наблизився до американських штатів Північної та Південної Кароліни, де вже затопив прибережні міста. На території кількох штатів на південному-східному узбережжі США вирують потужні зливи та вітер, подекуди швидкість вітру досягала 160 кілометрів за годину. Внаслідок негоди 260 тисяч будинків та підприємств штатах Південна Кароліна та Джорджія залишилися без струму.

Губернатори регіону оголосили надзвичайний стан, були закриті школи та відкриті спеціальні притулки. Тільки в обох Каролінах місцева влада наказала понад 900 тисячам людей терміново залишити свої будинки. Однак, наразі невідомо, скільки з них дійсно евакуювалися. Згідно з прогнозами, шторм загрожує також штату Вірджинія, що на північ від Північної Кароліни.

Як повідомлялося, "Доріан" ударив по північній частині Багамських островів ввечері неділі, 1 вересня. Коли він досяг острівної карибської країни, то швидкість вітру буревію досягала 300 кілометрів на годину, що відповідало найвищій п'ятій категорії небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона. Таким чином цей ураган став найпотужнішим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями. "Доріан" лютував на Багамах три дні.

Потім він пройшов вздовж берегової лінії Флориди. За цей час буревій, який напередодні значно втратив свою потужність, знову посилився.

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