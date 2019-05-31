 Уповноважений уряду і президент ФРН закликали до солідарності з євреями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уповноважений уряду і президент ФРН закликали до солідарності з євреями

Уповноважений уряду ФРН з боротьби з антисемітизмом Кляйн в інтерв'ю DW заявив, що "кіпа є частиною Німеччини". Президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав боротьбу з антисемітизмом "громадянським обов'язком".

Уповноважений уряду ФРН з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн

Уповноважений уряду ФРН з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн

Після того, як уповноважений уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) застеріг євреїв від носіння в громадських місцях їхнього традиційного головного убору - кіпи - в Німеччині розгорілася дискусія про те, наскільки безпечно можуть почуватися євреї в сучасному німецькому суспільстві. У зв'язку з цим 28 травня Кляйн закликав усіх німців надіти кіпи в знак солідарності з євреями і як знак неприйняття антисемітизму 1 червня - в так званий день Аль-Кудс, коли в Ірані і в інших країнах за закликом Тегерана організовуються масові антиізраїльські демонстрації. В інтерв'ю DW в п'ятницю, 31 травня, уповноважений уряду ФРН повторив цей заклик, заявивши, що "кіпа є частиною Німеччини".

"Я думаю, багато хто вважає, що кіпа є в Німеччині чимось чужорідним, що це екзотичний предмет одягу. Але це не так. Кіпа є частиною Німеччини. Вона завжди була частиною німецької культури, єврейської культури, і це те, про що ми хочемо заявити, надівши в суботу кіпу", - підкреслив Кляйн.

В інтерв'ю DW Кляйн також назвав "неприйнятним" той факт, що в 2019 році в Німеччині лунають антисемітські, антиєврейські гасла, особливо на вулиці Курфюрстендамм в Берліні, яка є дуже символічним місцем. У 1931 році на цій вулиці в центрі німецької столиці штурмовики СА нападали на євреїв.

Захист євреїв - завдання держави

Своєю чергою федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) в телефонній розмові з головою Центральної ради євреїв у Німеччині Йозефом Шустером (Josef Schuster) назвав боротьбу з усіма проявами антисемітизму "громадянським обов'язком". Він зазначив, що захист євреїв є першорядним завданням держави. "Ми не можемо прийняти це, якщо євреї не сміють носити кіпу на наших вулицях", - наголосив президент.

Як повідомлялось, 25 травня Кляйн заявив, що євреям не варто відкрито носити кіпу у Німеччині. Своє висловлювання він обґрунтував ослабленням "стримуючих механізмів в суспільстві" та дедалі більшою "жорстокістю" щодо людей, які сповідують юдаїзм. "Значною мірою цьому посприяли інтернет і соціальні мережі, - зазначив Кляйн, - а також нападки на нашу культуру пам'яті, що не припиняються".

DW.COM

Євреям Німеччини не варто завжди й всюди носити кіпу, вважає уповноважений уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом. Його заява вже спричинила шквал критики. (25.05.2019)

Те, що саме уповноважений уряду ФРН із протидії антисемітизму радить євреям не носити кіпу, - скандал. А якщо він має рацію, то в німецького суспільства серйозна проблема, вважає Мішель Фрідман. (31.05.2019)

Слова уповноваженого уряду ФРН обурили президента Ізраїлю Реувена Рівліна. Глава ізраїльської держави нагадав німецькій владі про "зобов'язання" щодо єврейської громади Німеччини і застеріг уряд Німеччини від "капітуляції" перед антисемітами.

Демонстрації в день Аль-Кудс

Щорічно в заснований аятолою Алі Хаменеї у 1979 році день Аль-Кудс (арабська назва Єрусалима) Тегеран закликає до знищення Ізраїлю і завоювання Єрусалима. У суботу, 1 червня, демонстрації радикальних ісламістів пройдуть у низці міст ФРН. Очікується, що в Берліні на марш вийдуть близько двох тисяч людей. При цьому вже було заявлено про декілька контрдемонстрацій.

Дивитись відео 01:25

Німецька школярка проти расизму та "культу Гітлера" (10.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Німецька школярка проти расизму та "культу Гітлера" (10.11.2017)  

Також за темою

Bonn: Tag der Kippa - Yitzhak Yohanan Melamed

Носити кіпу чи ні - наскільки безпечно бути євреєм у Німеччині 31.05.2019

Чи повинні євреї в Німеччині задля безпеки уникати носіння кіпи, як радив уповноважений уряду ФРН із протидії антисемітизму? Його слова викликали шквал критики з боку єврейської громади у країні і за кордоном.

ISRAEL-DENMARK-DIPLOMACY-diplomacy-Denmark-Israel

Президент Ізраїлю шокований рекомендацією не носити кіпу у ФРН 26.05.2019

Слова уповноваженого уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна про небезпечність носіння кіпи у країні є "капітуляцією перед антисемітизмом", заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін.

Bonn: Tag der Kippa - Yitzhak Yohanan Melamed

Коментар: Чи справді євреям у ФРН безпечніше бути невидимими? 31.05.2019

Те, що саме уповноважений уряду ФРН із протидії антисемітизму радить євреям не носити кіпу, - скандал. А якщо він має рацію, то в німецького суспільства серйозна проблема, вважає Мішель Фрідман.

Реклама

Докладно

Петро Порошенко очолив нову партію - Європейська солідарність

Оновлена партія Порошенка йде на вибори, аби "брати владу"

Партія Петра Порошенка піде на вибори з новою назвою та новим головою. Ставку роблять на молодь.  

Китай підвищив мита на американські товари

Китай підвищив мита на товари з США на 60 мільярдів доларів

Пекін збільшив тарифи на продукцію з США на загальну суму 60 мільярдів доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  