Уповноважений уряду і президент ФРН закликали до солідарності з євреями

Після того, як уповноважений уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) застеріг євреїв від носіння в громадських місцях їхнього традиційного головного убору - кіпи - в Німеччині розгорілася дискусія про те, наскільки безпечно можуть почуватися євреї в сучасному німецькому суспільстві. У зв'язку з цим 28 травня Кляйн закликав усіх німців надіти кіпи в знак солідарності з євреями і як знак неприйняття антисемітизму 1 червня - в так званий день Аль-Кудс, коли в Ірані і в інших країнах за закликом Тегерана організовуються масові антиізраїльські демонстрації. В інтерв'ю DW в п'ятницю, 31 травня, уповноважений уряду ФРН повторив цей заклик, заявивши, що "кіпа є частиною Німеччини".

"Я думаю, багато хто вважає, що кіпа є в Німеччині чимось чужорідним, що це екзотичний предмет одягу. Але це не так. Кіпа є частиною Німеччини. Вона завжди була частиною німецької культури, єврейської культури, і це те, про що ми хочемо заявити, надівши в суботу кіпу", - підкреслив Кляйн.

В інтерв'ю DW Кляйн також назвав "неприйнятним" той факт, що в 2019 році в Німеччині лунають антисемітські, антиєврейські гасла, особливо на вулиці Курфюрстендамм в Берліні, яка є дуже символічним місцем. У 1931 році на цій вулиці в центрі німецької столиці штурмовики СА нападали на євреїв.

Захист євреїв - завдання держави

Своєю чергою федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) в телефонній розмові з головою Центральної ради євреїв у Німеччині Йозефом Шустером (Josef Schuster) назвав боротьбу з усіма проявами антисемітизму "громадянським обов'язком". Він зазначив, що захист євреїв є першорядним завданням держави. "Ми не можемо прийняти це, якщо євреї не сміють носити кіпу на наших вулицях", - наголосив президент.

Як повідомлялось, 25 травня Кляйн заявив, що євреям не варто відкрито носити кіпу у Німеччині. Своє висловлювання він обґрунтував ослабленням "стримуючих механізмів в суспільстві" та дедалі більшою "жорстокістю" щодо людей, які сповідують юдаїзм. "Значною мірою цьому посприяли інтернет і соціальні мережі, - зазначив Кляйн, - а також нападки на нашу культуру пам'яті, що не припиняються".

Слова уповноваженого уряду ФРН обурили президента Ізраїлю Реувена Рівліна. Глава ізраїльської держави нагадав німецькій владі про "зобов'язання" щодо єврейської громади Німеччини і застеріг уряд Німеччини від "капітуляції" перед антисемітами.

Демонстрації в день Аль-Кудс

Щорічно в заснований аятолою Алі Хаменеї у 1979 році день Аль-Кудс (арабська назва Єрусалима) Тегеран закликає до знищення Ізраїлю і завоювання Єрусалима. У суботу, 1 червня, демонстрації радикальних ісламістів пройдуть у низці міст ФРН. Очікується, що в Берліні на марш вийдуть близько двох тисяч людей. При цьому вже було заявлено про декілька контрдемонстрацій.