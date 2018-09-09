Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба госпіталізований після ДТП

Уповноважений президента України Володимира Зеленського з прав дитини Микола Кулеба у неділю, 24 листопада, потрапив у автомобільну аварію під Києвом. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його даними аварія сталась о 13.30 в селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області. Мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого був житель села Гатне, на перехресті дороги зіткнувся з автомобілем Toyota Миколи Кулеби. Обидва водії та двоє пасажирів, серед яких одна дитина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Одночасно на сторінці "Київ оперативний" у Facebook з'явилось відео автомобільної аварії, яка сталась в Чабанах у неділю. На ньому видно, що автомобіль Toyota виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся там з мікроавтобусом. Підтверджень, що це саме та аварія, у яку потрапив Кулеба, немає.

Микола Кулеба з вересня 2006 року по грудень 2014 року був начальником Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради. У грудні 2014 року тодішній президент України Петро Порошенко призначив його уповноваженим з прав дітей, а 19 травня 2019 року він підписав указ про звільнення Кулеби з посади. У червні президент Володимир Зеленський перепризначив Миколу Кулебу уповноваженим з прав дітей.

Поліція Київської області з'ясовує усі обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.