Уповноважений Бундестагу: німецькій армії бракує техніки та персоналу

Німецьким солдатам часто доводиться покладатися на цивільні гелікоптери для транспортування їх в Афганістані, а життєво важливе обладнання подекуди орендується, йдеться у черговому звіті спеціального уповноваженого Бундестагу з питань армії. Документ представили в Берліні у вівторок, 29 січня. Щорічне дослідження базується на опитуваннях солдатів та на візитах до військових частин.

"Бюрократичний монстр"

Найбільша проблема, на яку скаржаться військовослужбовці Бундесверу, - це відсутність обладнання, повідомив парламентський уповноважений, соціал-демократ Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels), представляючи звіт. Це особливо стосується важкої техніки: Бартельс виявив, що часто лише менше половини всіх танків, кораблів і літаків, які має Бундесвер, перебувають у належному технічному стані, аби бути задіяними в будь-який момент. "Запчастин все ще не вистачає, технічне обслуговування затягується, програми навчання погіршуються", - констатував Бартельс.

Німецьким солдатам часто доводиться розраховувати на цивільний транспорт

Проблема полягає не обов'язково у відсутності грошей, каже далі Бартельс, адже оборонний бюджет Німеччини цьогоріч збільшився на п'ять мільярдів євро - до 43,2 мільярда євро. За його словами, головною перешкодою є те, що німецька армія перетворилась на "бюрократичного монстра". "Надто багато завдань дублюються, надто багато робочого часу витрачається на дрібниці, і не кожен дорогий цифровий проект завжди допомагає", - зауважує Бартельс.

Німецькі військові експерти погоджуються з такими оцінками. "Незважаючи на зусилля нинішнього керівництва, все ще складно говорити про прогрес", - каже в розмові з DW Себастьян Шульте, головний редактор німецького інформаційного порталу griephan, що спеціалізується на питаннях оборони й безпеки.

Натомість міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) стверджує, що армія рухається у правильному напрямку. "Ми повинні проявити далекоглядність і рухатися вперед", - заявила вона, додавши, що армія швидко модернізується.

Брак молодих кадрів

Ще один привід для занепокоєння для німецького міністерства оборони - це проблеми з оновленням кадрів. 2011 року Німеччина відмовилась від загального військового обов'язку.

Нині чисельність Бундесверу становить 181 тисячу солдатів. До 2025 року міністерство оборони планує збільшити кількісний склад армії до майже 200 тисяч осіб, аби Бундесвер був у змозі повноцінно виконувати завдання в межах міжнародних місій. Досягти цього буде, однак, не легко, якщо врахувати той факт, що кількість новобранців скоротилася з 23 тисяч у 2017 році до 20 тисяч у 2018-му.

У доповіді також йдеться про складнощі із заповненням вільних вакансій фахівців у німецькій армії, вказується на дефіцит кваліфікованої робочої сили, що є загалом характерним для ринку праці в країні. Перспективи теж маловтішні: очікується, що з демографічних причин 2025 року школи в Німеччини закінчать на 11 відсотків менше молодих людей, ніж десять років раніше.

Урсула фон дер Ляєн запевняє, що армія рухається у правильному напрямку

Генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн (Eberehard Zorn) визнав, що існують "досить великі прогалини" у військових ІТ-відділах, медичній сфері, управлінні персоналом і матеріально-технічному забезпеченні. Однак "підстав для паніки" він поки що не бачить. Враховуючи таку складність з новими кадрами, Бундесвер хоче спробувати набирати контрактників в інших країнах ЄС.

Бартельс, однак, сумнівається в тому, що це допоможе суттєво покращити ситуацію, оскільки арміям інших країн Євросоюзу також бракує молодих кадрів.