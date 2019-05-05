Уперше після терактів на Шрі-Ланці відбулася недільна меса в католицьких церквах

Через три тижні після серії терористичних атак в столиці Шрі-Ланки Коломбо вперше відслужили католицьку недільну месу. За посилених заходів безпеки тисячі католиків зібралися в неділю, 12 травня, в храмі святої Терези, передає інформагенція AFP.

Для охорони учасників релігійного заходу залучали військових з автоматичним озброєнням. Також вірян, котрі прийшли на богослужіння, перевіряли на наявність вибухових речовин. Крім того, на території біля церкви заборонили паркування автотранспорту.

Більшість католицьких церков, розташованих за межами Коломбо, ще минулого тижня відновили свою роботу за умови дотримання суворих заходів безпеки.

Нагадаємо, під час терористичних атак на три католицькі церкви і три фешенебельні готелі, скоєних 21 квітня у Коломбо та його околицях, загинули 258 осіб, а ще близько 500 - травмовано.

Уряд країни поклав відповідальність за скоєне на ісламістські угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім" і заборонив їх. Про свою відповідальність за теракти оголосила й міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД).

Поліція Шрі-Ланки заарештувала понад 150 осіб за підозрою в причетності до терористичних нападів. Для боротьби з осередками ісламістів залучили армію.

Як повідомлялося, нещодавні теракти вкрай негативно позначилися на туристичній галузі країни, що вважається однією з найважливіших для економіки Шрі-Ланки.