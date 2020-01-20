 Уперше за сім років Україна та Угорщина проведуть засідання міжурядової комісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Новини

Уперше за сім років Україна та Угорщина проведуть засідання міжурядової комісії

У березні 2020 року відбудеться засідання міжурядової комісії зі співпраці України й Угорщини. Ця комісія не засідала вже сім років, повідомили в українському уряді.

Будапешт

Засідання міжурядової комісії відбудеться в Будапешті

Україна та Угорщина вперше за останні сім років проведуть засідання міжурядової комісії зі співпраці. Ця комісія засідатиме в березні 2020 року в Будапешті, повідомив у п'ятницю, 7 лютого, український віцепрем'єр-міністр європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Про це урядовець розповів під час пресконференції за результатами зустрічі з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. "Сім років не засідала наша двостороння комісія, це абсолютно неприпустимо... Тому сьогодні ми домовилися не відкладати це питання і вже протягом місяця провести засідання комісії в Будапешті", - сказав Кулеба, цитує агенція новин "Українські новини".

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Будапешт продовжить блокувати спроби України вступити в НАТО, поки права етнічних угорців на освіту рідною мовою не будуть відновлені, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. (04.12.2019)

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Сіярто, своєю чергою, зазначив, що засідання пройде в березні, й погодився з Кулебою, що така довга перерва в засіданнях комісії неприпустима. Також Сіярто зазначив, що на цих переговорах він очікує досягнення домовленості щодо будівництва хоча б одного нового пункту пропуску на кордоні України та Угорщини, з розвитку галузей сільського господарства та охорони здоров'я, а також досягти домовленості щодо визнання дипломів обох країн. Водночас Сіярто вказав на готовність Будапешта виділи 50 мільйонів євро кредиту на розбудову інфраструктури в Україні.

Можливий мовний компроміс

Сіярто також зазначив, що Будапешт зробив дві пропозиції Києву щодо вирішення ситуації з вивчення української мови представниками угорської національної меншини Закарпаття. "Ми зробили дві пропозиції, (…). Ми домовилися про те, що пані міністерка (освіти України Ганна Новосад. - Ред.) терміново прийме у себе представників Союзу педагогів Закарпаття і в результаті цих переговорів буде досягнуто рішення", - сказав Сіярто, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Сіярто визнав, що Угорщина розуміє, що Україна хоче, щоб всі її громадяни вміли говорити українською мовою, проте Будапешт прагне, щоб угорці, які проживають на Закарпатті, мали і можливість зберегти свою рідну мову. "І ми вважаємо, що ці дві мети одночасно можна досягти. Нам здається, що це питання методологічного характеру", - пояснив угорський міністр.

Він також додав, що можна досягти того, щоб угорці, які проживають в Україні, вивчили державну мову "навіть без того, щоб поступово кількість україномовних предметів у них підвищувалася".

Також міністр вказав на те, що Угорщина з радістю допоможе фінансово і методологічно, щоб викладання української мови на Закарпатті стало набагато ефективнішим.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто у зв'язку з його заявами щодо автономії угорської національної меншини в Україні.

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