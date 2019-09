Унікальні візерунки: сльози жалю та надії під мікроскопом

Зрештою, це не має значення

In the end it didn't matter - Роуз-Лінн плакала в момент, коли їй було байдуже. Розчарована і спустошена, вона зберегла сльозу і позначила її датою. Коли розчарування вщухло, під мікроскопом фотографиня побачила один з найгарніших ландшафтів сліз.