Університет Джонса Хопкінса - експерти з питань коронавірусу

Гарвард або Стенфорд - про ці американські університети знає весь світ. Однак нині, у розпал COVID-19, на слуху інша наукова установа - університет Джонса Хопкінса з міста Балтімор, що у штаті Меріленд. Коли йдеться про пандемію COVID-19, ЗМІ й уряди в усьому світі посилаються саме на дані цього університету. Офіційні цифри захворюваності у різних куточках планети, статистика щодо динаміки поширення коронавірусу - найшвидше дані зазвичай надає саме це джерело. На сайті одного з дослідницьких центрів університету є інтерактивна мапа, яка дуже наочно демонструє глобальну картину пандемії. Саме на сайті університету Джонса Хопкінса німці цього тижня найшвидше дізналися, що кількість інфікованих у Німеччині перевалила за сто тисяч.

Ті, хто цікавиться ситуацією у США, можуть наблизити будь-яку точку на інтерактивній карті й отримати докладну картину щодо захворюваності у кожному окрузі. Загальна ж картина виглядає так, що Сполучені Штати за кількістю хворих вже стали світовим лідером, випередивши Італію, Іспанію та Німеччину.

Наочні дані про коронавірус

Центр системних наук та інженерії (Center for Systems Science and Engineering) при університеті Джонса Хопкінса збирає дані одночасно з багатьох джерел - від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) до регіональних і національних відомств охорони здоров’я, а також локальних ЗМІ. Інтерактивна світова карта поширення вірусу з’явилася 22 січня, ще до того, як пандемія спалахнула в Європі і США. "Портал був розроблений, аби надати дослідникам, відомствам з охорони здоров'я і громадськості зручний у використанні інструмент, за допомогою якого спалах коронавірусу можна відслідковувати в режимі реального часу", - зазначила в своєму блозі експертка центру Лора Ґарднер.

Тим часом інші дослідники університету Джонса Хопкінса в екстреному режимі працюють над тим, аби якомога більше дізнатися про новітній вірус. Зокрема, молекулярні біологи Пітер Тілен і Томас Мегоке працюють нині над розшифруванням геному SARS-CoV-2. Це може дати науковому світу важливу інформацію. "Відштовхуючись від геномів, які ми бачимо тут (у штаті Меріленд), ми можемо оцінити приблизну кількість випадків інфекції у штаті загалом", - пояснив Мегоке в інтерв’ю, оприлюдненому на сайті університету. "Це дає нам краще розуміння масштабів проблеми. І це особливо важливо, адже подекуди доступ до тестових систем обмежений", - продовжує дослідник.

Група вчених університету Джонса Гопкінса вивчає геном новітнього коронавірусу

Першокласне лікування і дослідження

Медики університету Джонса Хопкінса нині випробовують новий метод терапії коронавірусної хвороби. Вони створили розгалужену мережу лікарень по всій країні, в яких відбирається і досліджується плазма пацієнтів, які одужали після COVID-19. Вчені сподіваються, що за допомогою переливання цієї плазми можна буде лікувати тяжко хворих на коронавірусну хворобу і зміцнювати імунітет медичного персоналу.

Американцям, які потрапили на лікування до шпиталю при університеті Джонса Хопкінса, пощастило. Цей лікувальний заклад - один з найкращих у Сполучених Штатах. Геріатричний центр при шпиталі, де лікують пацієнтів похилого віку (а це група ризику при захворюваннях на COVID-19) вважається провідним у США.

Лідерські позиції університет утримує і у науковій сфері. Вже декілька років поспіль він обіймає першу позицію у рейтингу U.S. News & World зі своєю магістерською навчальною програмою "громадське здоров'я". Університет Джонса Хопкінса - "альма матер" вже 18 лауреатів Нобелівської премії з медицини, двоє дослідників з цієї наукової установи були відзначені й 2019 року.

Отже, цілком природно, що Університет Джонса Хопкінса саме під час пандемії, яка шокувала світ, опинилися в центрі уваги й у перших лавах у боротьбі з новітнім небезпечним вірусом.